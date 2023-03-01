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肝臟移植後B肝就痊癒了嗎？當心病毒伺機而動！醫教守護心「肝」關鍵

▲ （圖／今健康）
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B型肝炎目前雖然無法根治，但是在新生代的新台灣人（民國73年7月後）大多有注射B型肝炎疫苗，因此感染風險大為降低。不過仍有疫苗斷層世代，可能是B型肝炎帶原者而不自知。一旦錯失治療時機，恐需面臨肝病三部曲，只能以肝臟移植進行治療！那麼換肝之後，就代表B肝痊癒了嗎？該如何避免B肝病毒再次活化？本集名醫會客室邀請台北榮民總醫院移植外科劉君恕主任詳解守護心「肝」的關鍵。

B肝號稱是國病！進展末期就得換肝？

劉君恕主任表示，B肝發病通常不明顯且在每個人身上的影響不同，有的人可能一直沉默在體內，不會對健康造成危害；但是有的可能會慢慢地對肝臟造成傷害，因此建議B肝帶原者應定期健康檢查，並持續服用B肝口服抗病毒藥物抑制病毒活化，避免步入肝炎、肝硬化、肝癌的風險。一旦錯失治療時機，使肝功能代償不全，亦或是發現肝癌，可能就需要考慮肝臟移植手術。



若患者符合以下情形，即建議接受肝臟移植：

・肝臟已有中度以上的功能失償，癌細胞沒有轉移到肝臟以外的器官。

・肝內大血管沒有癌細胞造成的癌栓。

・腫瘤如果為單顆，大小不得大於6.5公分；腫瘤如果為多顆，最多不能超過3顆，每顆大小也不能大於4.5公分，3顆腫瘤最大的直徑總和不得大於8公分。

・慢性肝臟疾病逐漸惡化以致於肝臟完全失去代償功能。

・罹患慢性肝臟疾病，但肝臟仍有代償能力，可是功能突然急劇惡化。

・突然發生猛爆型肝炎，導致完全不可逆的肝衰竭。

簡單來說就是發現肝癌時，若肝功能保持良好，可以先嘗試其他治療選項；若肝功能已出現失代償問題，則需盡早接受肝臟移植。



換肝後當心隱藏危機！B肝病毒有復發風險

至於B肝帶原者是否能捐肝？劉君恕主任說明，在臨床上，會將B肝患者分為兩種，一種是曾感染但已痊癒或是因為打疫苗而產生表面抗體（表面抗原陰性、表面抗體陽性），代表肝臟可能是健康的；另一種則是感染B肝後成為慢性帶原者（表面抗原陽性、表面抗體陰性）。需藉由詳細檢查確認B肝病毒量、有無纖維化等，來確認是否能捐肝。此外，捐贈者即使不是B肝帶原者，但由於感染過B肝，還是得注意病毒活化的可能性，需採取必要的預防性用藥。



早年B肝帶原者在接受肝臟移植後，雖然病肝已經移除，但病毒仍有可能在全身流竄，導致復發率極高。B肝口服抗病毒藥物問世後，在換肝手術前後都持續服用降低病毒量，加上免疫球蛋白，現在復發率可降低到趨近1%！



抗病毒藥物＋定期追蹤，換肝沒煩惱

劉君恕主任解釋，經過移植手術後，就算檢查指數都正常，也不表示體內病毒已經完全被抑制。除了做好術後照護，仍需使用B肝口服抗病毒藥物，搭配定期回診追蹤。對大多數人而言，B肝口服抗病毒藥物就跟治療糖尿病或高血壓一樣，需長期服用。



最後呼籲民眾，若本身為B肝帶原者，建議每半年定期檢查一次，以利早期發現早期治療，現在選項相當多元且預後良好。一旦發現肝癌或肝功能失代償，有可能肝臟移植是治癒肝病的最好辦法。重要的是和醫師討論，選擇最適合自己的治療策略！



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