肝臟移植後B肝就痊癒了嗎？當心病毒伺機而動！醫教守護心「肝」關鍵

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B肝號稱是國病！進展末期就得換肝？
劉君恕主任表示，B肝發病通常不明顯且在每個人身上的影響不同，有的人可能一直沉默在體內，不會對健康造成危害；但是有的可能會慢慢地對肝臟造成傷害，因此建議B肝帶原者應定期健康檢查，並持續服用B肝口服抗病毒藥物抑制病毒活化，避免步入肝炎、肝硬化、肝癌的風險。一旦錯失治療時機，使肝功能代償不全，亦或是發現肝癌，可能就需要考慮肝臟移植手術。
若患者符合以下情形，即建議接受肝臟移植：
・肝臟已有中度以上的功能失償，癌細胞沒有轉移到肝臟以外的器官。
・肝內大血管沒有癌細胞造成的癌栓。
・腫瘤如果為單顆，大小不得大於6.5公分；腫瘤如果為多顆，最多不能超過3顆，每顆大小也不能大於4.5公分，3顆腫瘤最大的直徑總和不得大於8公分。
・慢性肝臟疾病逐漸惡化以致於肝臟完全失去代償功能。
・罹患慢性肝臟疾病，但肝臟仍有代償能力，可是功能突然急劇惡化。
・突然發生猛爆型肝炎，導致完全不可逆的肝衰竭。
簡單來說就是發現肝癌時，若肝功能保持良好，可以先嘗試其他治療選項；若肝功能已出現失代償問題，則需盡早接受肝臟移植。
換肝後當心隱藏危機！B肝病毒有復發風險
至於B肝帶原者是否能捐肝？劉君恕主任說明，在臨床上，會將B肝患者分為兩種，一種是曾感染但已痊癒或是因為打疫苗而產生表面抗體（表面抗原陰性、表面抗體陽性），代表肝臟可能是健康的；另一種則是感染B肝後成為慢性帶原者（表面抗原陽性、表面抗體陰性）。需藉由詳細檢查確認B肝病毒量、有無纖維化等，來確認是否能捐肝。此外，捐贈者即使不是B肝帶原者，但由於感染過B肝，還是得注意病毒活化的可能性，需採取必要的預防性用藥。
早年B肝帶原者在接受肝臟移植後，雖然病肝已經移除，但病毒仍有可能在全身流竄，導致復發率極高。B肝口服抗病毒藥物問世後，在換肝手術前後都持續服用降低病毒量，加上免疫球蛋白，現在復發率可降低到趨近1%！
抗病毒藥物＋定期追蹤，換肝沒煩惱
劉君恕主任解釋，經過移植手術後，就算檢查指數都正常，也不表示體內病毒已經完全被抑制。除了做好術後照護，仍需使用B肝口服抗病毒藥物，搭配定期回診追蹤。對大多數人而言，B肝口服抗病毒藥物就跟治療糖尿病或高血壓一樣，需長期服用。
最後呼籲民眾，若本身為B肝帶原者，建議每半年定期檢查一次，以利早期發現早期治療，現在選項相當多元且預後良好。一旦發現肝癌或肝功能失代償，有可能肝臟移植是治癒肝病的最好辦法。重要的是和醫師討論，選擇最適合自己的治療策略！
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