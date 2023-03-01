長輩言語突異常 不是失智、竟是「血癌」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
醫師指出，該名患者經確診為少見的急性混合型白血病，同時合併有B細胞淋巴性白血病與骨髓性白血病。到院時血中的白血球高達正常值的十二倍以上，且其中超過八成都是癌細胞；可能因為大量白血球影響腦部血流灌注，以致出現認知異常等症狀。
台北榮民總醫院血液科主治醫師柯博升指出，患者經確診為急性混合型白血病後，便依據治療準則、採取針對急性淋巴性白血病的標準引導化療。患者最終白血病達到完全緩解。
不過，值得注意的是，在化療療程中、患者一度出現鼻腔侵襲性黴菌感染（IFI），所幸在跨科別團隊合作下、順利將感染控制下來。
柯博升醫師指出，當時患者原本只是自覺有點鼻塞，也沒有黃鼻涕、也沒有怪味道。但隔天不僅鼻部腫脹、並且開始發燒，先後使用抗生素與抗麴菌類的抗黴菌藥物治療。但患者臨床症狀未見改善，後來甚至連眼睛也腫起來；加上影像檢查顯示患者鼻竇感染仍持續進展中，因此認為有必要改變抗黴菌治療策略。
先由耳鼻喉科醫師協助以手術將患者鼻子裡面的黴菌感染部位清除，再搭配使用穿透力較佳的抗真菌藥物組合後，患者感染獲得控制，不僅順利完成該次化療療程、最終也達到完全緩解。
醫師指出，資料顯示，對於接受高劑量化療的患者來說，如果沒有預防性使用抗黴菌治療，有一定的比例可能出現侵襲性黴菌感染 (IFI)。
此外，近年白血病治療有越來越多新興藥物，部分標靶藥物雖然治療強度不若化療，但若患者若屬於有共病等高風險族群，或治療導致患者抵抗外界感染的白血球低下，仍須留心可能的侵襲性黴菌感染。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。