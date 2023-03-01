8遊客「共吃1碗魚粥」反轟店家！歐陽靖怒：拿人情味情勒
近日有遊客到台南小吃店用餐時，8人坐了兩桌卻只點一碗虱目魚粥，遭老闆指稱在佔位，事後有3人到店家Google商家頁面刷一星負評，喊「還以為台南是個很有人情味的地方」，事件爆發後引發熱議，而移居台南的女星歐陽靖也忍不住針對此事直言：「『人情味』三個字是拿來情勒的嗎？」
娛樂中心/綜合報導
有網友在臉書社團「爆料公社」中貼文，他發現台南某間小吃店Google商家頁面遭刷一星負評，有3名消費者指稱老闆服務態度差勁，強調自己只是因為點餐數量較少，就被老闆說在佔位，「還以為台南是個很有人情味的地方」，而店家則回應，是顧客8個人點一碗虱目魚粥吃，卻坐了2桌佔位子，而內用區就只有5桌，「我們覺得您們也沒有在尊重我們店家」，事件爆發後立即引起網路熱議。
對此，歐陽靖今（1）日也在臉書上發文，表示滑手機時看到此事件，忍不住直言「嗯⋯『人情味』三個字是拿來情勒的嗎？如果小鳥胃又想多人分食請自備餐具外帶啊⋯」，她指出現在原物料這麼貴，台南已經是台灣少數小吃店物價沒有隨著觀光人潮而暴漲的地方了，「希望大家都能當稱職的觀光客」。
歐陽靖分享今天早餐就是吃台南螃蟹粥，覺得CP值還OK，即使最近有漲價，但配上1碗螃蟹粥及3項配菜，還有一盤被招待的蝦捲，整桌加起來才200多元，還可以飽到下午，大讚台南早餐就是狂，她也建議大家來台南吃美食最好的時間就是早午餐，「AM09:00～10:30是所有台南小吃店最冷門的時段」。（編輯：賴禹妡）