人物／K董張國煒金句連發　如何帶領星宇轉虧為盈？

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在今天玉山與星宇聯名卡上市記者會上發現，卡面設計原創點子原來是人稱「K董」的張國煒，他把航太儀錶概念轉移到卡上，用人生四大階段來設計卡面「深具收藏價值」，他也勉勵社會新鮮人，「入社會要有恣態，態度要放在對的地方，求職就會很順利。」
不過，他也說不用聯名卡來帶動機位，以星宇航空的銷售而言，確實如此。星宇航空在上週交易日漲幅超過70%，光是16日、17日兩天，漲幅就超過40%，而在4月下旬即將正式開航北美航線，由廣體客機A350執飛，來回要價逾44萬的4席頭等艙均已全數銷售完畢，可以看出消費者對星宇的期待。
「卡不只是卡，也有具有收藏的價值，談回饋就太俗了，既使不刷也要擁有它！」、「很厲害就不會坐這裡講這些。」、「抓到就槍斃！」張國煒面對媒體直率發言，雖然鮮少接受公開訪問，但只要是他露臉的場合幾乎有問必答，張國煒不像是那種跟你高談生意經的商人，他更像是一個築夢者，為自己建造一個屬於自己的飛行夢。
然而，經營一家航空公司當然不是有夢就就好。星宇航空3月完成與銀行端的40.6億元聯貸案，主要是為了購置A350-900新機，目前已經完成交接，此案得到銀行團鼎力支持，且近期星宇航空在興櫃股價水漲船高，成為最受矚目的焦點，業界也看好張國煒後續會得到金融圈更多支持。
當年星宇一開航就碰上疫情，如今復甦也只能緩慢進行，航空產業龐大的資本額壓力難以讓星宇在短期間內獲利，張國煒想在飛機上賣手搖、吃吃蜷尾家冰淇淋的想法似乎也碰壁，由於部分航程過短而取消供應，雖然戲言未來「不會出罐裝飲料」，不過在疫情期間，周邊商品販賣就是星宇的唯一營收來源，這家精品航空未來究竟會以什麼姿態在市場上取得一席之地？各界都很期待。