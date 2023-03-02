佈建三民區86里 高市毒防局首創全國里辦毒品防制關懷站
高雄市政府毒品防制局積極於高雄市各區佈建全國首創「里辦毒品防制關懷站」，今(2)日由局長林瑩蓉帶隊前進三民區公所將服務窗口直接拉到第一線的社區里辦，成立單一窗口專門服務，三民區86里的里辦毒防關懷站正式啟動。提供社區里民毒品防制宣導、轉介、關懷、諮詢的一站式服務，里民有相關的毒品問題，里辦可以直接交給毒防局來協助。
記者郭凱杰／高雄報導
毒防局今年持續擴點，再度啟動「好里相挺 有里好站」，前進高雄市里數居冠的三民區，今(2)日與三民區公所及里長主席黃文良率領的86位里長、鄰長、巡守隊、志工隊等逾500位里民熱情出席，於慈濟靜思堂國際會議廳舉辦三民區86里的里辦毒防關懷站成立啟動儀式。林瑩蓉也頒發「里辦毒品防制關懷站」站牌予里長主席黃文良等86位里長，並提供反毒雄讚安全帽，大家戴上安全帽一起宣誓反毒，隨即進行毒品防制宣導衛教。
林瑩蓉表示， 「毒品零容忍」一直是市府推動毒品防制工作的堅定立場，毒防局團隊深入社區推動相關工作，高市府不僅要從前端強化預防，減少初犯，從查緝端積極斷絕源頭，更著重後端的個案輔導，降低再犯，全方位阻絕毒品，更必須從最貼近社區民眾的第一線里辦公處開始做起。
林瑩蓉也請里長們一定要將里辦關懷站牌貼在里辦門口，讓里民充分了解有里辦毒防關懷站的協助，以及24小時免費毒防諮詢專線0800770885（請請你幫幫我）可以撥打求助。騎車時也要戴上反毒雄讚安全帽，是最好最直接的反毒宣傳，真正讓反毒零距離，充分發揮社區互助精神，提升社區毒品防制成效。
毒防局目前已成立里辦毒防關懷站有田寮、鹽埕、大寮、鳳山、左營、鼓山、前鎮、苓雅等8區336站，三民區86里的加入，將達到422站，共同攜手強化高雄市的毒防網絡，毒防局持續推動里辦毒防關懷站，拓展到本市 38 個行政區完成890里，讓區區里里皆有站，達成社區綿密毒防網的目標。