馮世寬超狂10大金句！曾罵吳怡農渣男、逆時中不敢吃美豬

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2016年6月，甫接任國防部長的馮世寬，就在國防部官網「部長的話」中寫下「請直接稱我大鵬，讓我聽到你們的聲音！」，甚至署名也標注大鵬，從此被外界戲稱是「大鵬部長」。
不過根據了解，出身空軍的馮世寬，在軍中就以「大鵬」為別號，他的同袍也幫忙緩頰表示，這是因為馮世寬記得自己出身於屏東大鵬灣的空軍幼校，過去寄給友人的書信、留言上也都會使用此別名，並無輕佻之意。
2.我給自己打100分！超過100分！
2016年9月，馮世寬赴立院備詢時被問及就任4個月後的表現評分，他不假思索回應「我給自己打100分！」，因而被受封為「100分部長」。
過沒幾天後，他前往中正紀念堂探視三軍樂儀隊國慶日排練時，媒體再被問及他為三軍樂儀隊打幾分，馮世寬當場給予高度肯定，直接表示「超過100分」。
3. 大家要感謝上帝，我們損失到最少。
2016年7月，海軍因人為因素誤射雄三飛彈，貫穿高雄籍漁船翔利昇號，造成船長黃文忠死亡及3名船員受傷。馮世寬在慰問船長遺孀時表示，「大家要感謝上帝，飛彈若射到澎湖，不知要死多少人，上帝保佑，我們損失到最少。」被黃妻反嗆：「損失最少就是損失我老公這樣？」
4.宋仲基差我一點，金城武不如我
2017年3月，韓劇《太陽的後裔》正夯，當時國防部也仿效話題，拍攝連續劇要提升國軍形象，馮世寬被民進黨立委莊瑞雄問及「與男主角宋仲基跟你年輕時一樣帥？」，他秒答「還是差一點」，莊瑞雄又追問「你覺得你年輕時，跟金城武誰比較帥？」，馮世寬又秒回他「當然不如我」，再度引發社會議論。
5.我選舉一定會選上喔！
2017年5月，國民黨立委江啟臣在立院質詢時馮世寬，提及蔡政府改組是不是就要離職，馮世寬先表示「會去打聽這件事是不是真的，但他的去留是由老百姓決定，江啟臣聞言指正「你的去留是蔡英文決定，不是老百姓決定，你要參選嗎？」，對此，馮世寬則笑著回應「我選舉一定會選上喔！」。
6.外面報導我屢屢失言都是你講的
2017年5月，舊任國防部長屆滿1年的馮世寬，因大膽的言語在網路成為討論話題，聲量排名第三、負評第九，國民黨立委呂玉玲詢問馮世寬，對於發言被認為真誠怎麼看？他也直球回應「外面報導我屢屢失言都是你講的，我從來不認為我有什麼失言」。
7.他媽的！怎麼可以這樣子想？
2017年11月，空軍新竹499聯隊上尉飛官何子雨駕駛幻象2000戰機，在執行夜間訓練科目時突然墜海失聯，外媒提及「是否有降低高度投共可能？」，對此，馮世寬得知何子雨被質疑投共，氣得為弟兄打抱不平「他媽的！怎麼可以這樣子想？」、「簡直可惡！」。
8.我不會撒謊，我不敢吃（美豬）
2020年10月，當時含萊克多巴胺的美豬、全齡美牛進口即將進口，馮世寬在赴立法院時被問及敢不敢吃一事，他坦言「報告委員，我不會撒謊，我不敢吃」，立場「逆時中」和時任衛福部長的陳時中大相徑庭。
9.那個是渣男，不要聽他的
2020年10月，時任民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農，提出「全民皆兵」主張，對此，退輔會主委馮世寬脫口稱「別聽那個渣男的話」，只是事後他又改口說「忘記有說過渣男」，還不忘稱讚吳怡農是充滿智慧的年輕人，只是針對全民國防計劃覺得很渣。
10.他今天算很運氣，要是在大街上遇到我，我絕對不會對他那麼客氣
2020年11月，國民黨原住民立委鄭天財在質詢時，抨擊馮世寬「欺負原住民」，還一度把咖啡丟向官員席，馮世寬見狀忍不住怒氣，當場就要脫下西裝外套與鄭天財理論，雙方爆發口角，會後馮世寬表示「他（鄭天財）今天算很運氣，要是在大街上遇到我，我絕對不會對他那麼客氣，一個軍人不能這樣受辱」。