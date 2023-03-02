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馮世寬超狂10大金句！曾罵吳怡農渣男、逆時中不敢吃美豬

▲前國防部長、現任退輔會主委馮世寬個性直接，常常爆出金句。（圖／記者呂炯昌攝）
▲前國防部長、現任退輔會主委馮世寬個性直接，常常爆出金句。（圖／記者呂炯昌攝）

記者林莞茜／台北報導

國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬，今（2）日出席立院外交及國防委員會備質詢時，不改其直率性格，在備詢台上被問及部分議題，語出「胡說八道」、「放他媽的屁」等狂言，而這也並非他首次不加修飾就快言快語或失言，《NOWnews今日新聞》特別盤點他在2016年上任國防部長，到2019年接任退輔會主委至今的10大金句。

 

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1.請直接稱我「大鵬」

2016年6月，甫接任國防部長的馮世寬，就在國防部官網「部長的話」中寫下「請直接稱我大鵬，讓我聽到你們的聲音！」，甚至署名也標注大鵬，從此被外界戲稱是「大鵬部長」。

不過根據了解，出身空軍的馮世寬，在軍中就以「大鵬」為別號，他的同袍也幫忙緩頰表示，這是因為馮世寬記得自己出身於屏東大鵬灣的空軍幼校，過去寄給友人的書信、留言上也都會使用此別名，並無輕佻之意。

▲馮世寬2016年上任時，在國防部官網留下署名大鵬。（圖／翻攝自國防部官網）
▲馮世寬2016年上任時，在國防部官網留下署名大鵬。（圖／翻攝自國防部官網）
2.我給自己打100分！超過100分！

2016年9月，馮世寬赴立院備詢時被問及就任4個月後的表現評分，他不假思索回應「我給自己打100分！」，因而被受封為「100分部長」。

過沒幾天後，他前往中正紀念堂探視三軍樂儀隊國慶日排練時，媒體再被問及他為三軍樂儀隊打幾分，馮世寬當場給予高度肯定，直接表示「超過100分」。

3. 大家要感謝上帝，我們損失到最少。

2016年7月，海軍因人為因素誤射雄三飛彈，貫穿高雄籍漁船翔利昇號，造成船長黃文忠死亡及3名船員受傷。馮世寬在慰問船長遺孀時表示，「大家要感謝上帝，飛彈若射到澎湖，不知要死多少人，上帝保佑，我們損失到最少。」被黃妻反嗆：「損失最少就是損失我老公這樣？」

4.宋仲基差我一點，金城武不如我

2017年3月，韓劇《太陽的後裔》正夯，當時國防部也仿效話題，拍攝連續劇要提升國軍形象，馮世寬被民進黨立委莊瑞雄問及「與男主角宋仲基跟你年輕時一樣帥？」，他秒答「還是差一點」，莊瑞雄又追問「你覺得你年輕時，跟金城武誰比較帥？」，馮世寬又秒回他「當然不如我」，再度引發社會議論。

▲退輔會主委馮世寬年輕時曾是F-5E戰機飛官。（圖／國防部發言人臉書）
▲退輔會主委馮世寬年輕時曾是F-5E戰機飛官。（圖／國防部發言人臉書）

5.我選舉一定會選上喔！

2017年5月，國民黨立委江啟臣在立院質詢時馮世寬，提及蔡政府改組是不是就要離職，馮世寬先表示「會去打聽這件事是不是真的，但他的去留是由老百姓決定，江啟臣聞言指正「你的去留是蔡英文決定，不是老百姓決定，你要參選嗎？」，對此，馮世寬則笑著回應「我選舉一定會選上喔！」。


6.外面報導我屢屢失言都是你講的

2017年5月，舊任國防部長屆滿1年的馮世寬，因大膽的言語在網路成為討論話題，聲量排名第三、負評第九，國民黨立委呂玉玲詢問馮世寬，對於發言被認為真誠怎麼看？他也直球回應「外面報導我屢屢失言都是你講的，我從來不認為我有什麼失言」。


7.他媽的！怎麼可以這樣子想？

2017年11月，空軍新竹499聯隊上尉飛官何子雨駕駛幻象2000戰機，在執行夜間訓練科目時突然墜海失聯，外媒提及「是否有降低高度投共可能？」，對此，馮世寬得知何子雨被質疑投共，氣得為弟兄打抱不平「他媽的！怎麼可以這樣子想？」、「簡直可惡！」。

▲針對幻象機在訓練時失聯，空軍出身的國防部長馮世寬表示，他能體會出任務時的危險性。（圖／翻攝自青年日報臉書 , 2017.11.11）
▲針對幻象機在訓練時失聯，空軍出身的國防部長馮世寬表示，他能體會出任務時的危險性。（圖／翻攝自青年日報臉書 , 2017.11.11）

8.我不會撒謊，我不敢吃（美豬）

2020年10月，當時含萊克多巴胺的美豬、全齡美牛進口即將進口，馮世寬在赴立法院時被問及敢不敢吃一事，他坦言「報告委員，我不會撒謊，我不敢吃」，立場「逆時中」和時任衛福部長的陳時中大相徑庭。


9.那個是渣男，不要聽他的

2020年10月，時任民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農，提出「全民皆兵」主張，對此，退輔會主委馮世寬脫口稱「別聽那個渣男的話」，只是事後他又改口說「忘記有說過渣男」，還不忘稱讚吳怡農是充滿智慧的年輕人，只是針對全民國防計劃覺得很渣。


10.他今天算很運氣，要是在大街上遇到我，我絕對不會對他那麼客氣

2020年11月，國民黨原住民立委鄭天財在質詢時，抨擊馮世寬「欺負原住民」，還一度把咖啡丟向官員席，馮世寬見狀忍不住怒氣，當場就要脫下西裝外套與鄭天財理論，雙方爆發口角，會後馮世寬表示「他（鄭天財）今天算很運氣，要是在大街上遇到我，我絕對不會對他那麼客氣，一個軍人不能這樣受辱」。

▲近來立法委員和行政官員衝突不斷，加深朝野間的對立。　（圖／讀者提供）
▲國民黨原住民立委鄭天財在質詢時，抨擊馮世寬，雙方一度爆發口角衝突。　（圖／NOWnews資料照）

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