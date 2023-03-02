快訊／本土確診增11842例！死亡+43 境外移入+190
中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內上週(2/24-3/2)平均每日新增12,032例COVID-19確定病例，其中為11,842例本土個案及190例境外移入；另上週平均每日新增研判43例死亡。較前一週均呈下降趨勢。
記者林莞茜／台北報導
指揮中心表示，各縣市上週本土病例平均每日新增為：新北市(2,306例)，高雄市(1,510例)，臺中市(1,419例)，桃園市(1,345例)，臺南市(1,026例)，臺北市(997例)，彰化縣(547例)，新竹縣(347例)，屏東縣(316例)，宜蘭縣(284例)，雲林縣(260例)，苗栗縣(258例)，新竹市(257例)，基隆市(199例)，南投縣(185例)，嘉義縣(173例)，花蓮縣(156例)，嘉義市(123例)，臺東縣(71例)，澎湖縣(29例)，金門縣(29例)，連江縣(4例)。另上週死亡個案中，94%具慢性病史、63%未打滿3劑疫苗、93%為60歲以上。自2020年起國內COVID-19累計10,069,539例確診、18,010例死亡。
指揮中心說明，全國COVID-19本土新增病例數較前一週下降，惟近幾日適逢連續假期，親友聚會及人流活動增多，恐致疫情傳播風險增加，呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種、及早用藥。
指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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