Omicron變異株增78例！本土個案+45例 33例來自境外
中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增78例Omicron亞型變異株確定病例，分別為45例本土個案 (30例BA.2.75、7例BA.5、6例BQ.1、2例XBB) 及33例境外移入 (12例BA.2.75、11例XBB、4例BA.5、4例BQ.1、2例BF.7) 。截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,587例、BA.2為1,035例、BA.2.75為208例、BF.7為161例、BA.4為104例、BQ.1為60例、XBB為55例；另累計本土確定病例：BA.5為1,636例、BA.2為2,540例、BA.2.75為195例、BQ.1為55例、BF.7為12例、XBB為7例、BA.4為5例。
記者孫唯容/綜合報導
指揮中心表示，針對國內境外移入之33例個案，入境日介於今(2023)年1月15日至2月19日。其中檢出12例BA.2.75個案分別自日本(7例)，泰國、菲律賓、新加坡、義大利及韓國(各1例)移入；11例XBB個案分別自日本、美國及菲律賓(各2例)，印尼、阿拉伯聯合大公國、泰國、馬來西亞及韓國(各1例)移入；4例BA.5分別自中國、日本、泰國及馬來西亞(各1例)移入；4例BQ.1個案分別自日本(2例)、印尼及澳大利亞(各1例)移入；2例BF.7個案自中國移入。
指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年3月1日資料指出，全球重組變異株(含XBB.x、XBB.1.5、XBF)佔比上升至41.5%，其中以XBB.1.5為多，BA.5及其衍生變異株(含BQ.x、BF.7)佔比下降至31.8%，BA.2及其衍生變異株佔比持平約13.7%。目前西太平洋、歐洲及美洲分別以BA.5、BQ.1及XBB.1.5及其衍生變異株為多，多數國家存在不同型別變異株共同流行情形。WHO表示BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2、CH.1.1、XBB及XBF等變異株具較佳傳播力及適應力，須持續密切關注，現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。
指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。請民眾儘速完成疫苗接種，並落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，以獲得保護力。
※【NOWnews 今日新聞
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