菲籍女移工逃13年遭盤查　竟想賄賂警換免抓

高雄一名菲律賓籍女子13年前以申請看護工名義來台，不料竟未前去指定的工作地點臺北市，居留證逾期失效時也未申請延期，違法滯留臺灣四處打零工長達13年，2月28日時她和男友見警騎車轉進暗巷仍被警方攔查，被發現是入境13年的逃逸移工，女子除了苦苦哀求外，甚至想要給錢拜託員警不要抓她，但遭到員警斷然拒絕，警詢後移請移民署高雄專勤隊收容。
記者鄭婷襄／高雄報導
鼓山分局旗津分駐所警員劉育賢、蔡宜哲於228晚間9點多巡經旗津區中洲三路時，發現一部微型電動二輪車見警後突然轉進暗巷中，員警隨後趨前盤查，菲律賓籍的情侶檔停車受檢，男子持有合法居留證，但48歲的女子莉汪娜（譯音）卻遲遲不願表明身分，對員警詢問有無居留證時支吾其詞。
經員警詳查後，發現女子竟是入境13年的菲律賓籍逃逸移工，護照早在2009年就已逾期，菲籍女除了苦苦哀求外，甚至想要給錢拜託員警不要抓她，表示自己為了留在臺灣工作賺錢，才會滯留在高雄地區。
經警方初步了解，該名菲籍女子13年前以看護工名義來台後，就滯留在高雄地區，輾轉在小港、鳳山及林園一帶工作，當天晚間與同為菲律賓籍、合法居留的男友到旗津欣賞夜景，沒想到男友躲警心虛的動作，讓她躲了13年的身分曝光，警詢後移請移民署高雄專勤隊收容。