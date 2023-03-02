吳宗憲LED曾慘賠8億！「轉戰中國」現況曝：我是成功案例
綜藝天王吳宗憲除了在主持、歌唱方面有極大成就外，其副業更是經營的有聲有色，而談到最初開始的LED燈事業，就以「慘賠8億」的消息令人印象深刻，不過，吳宗憲近日卻在節目上提到此事，其實他的LED燈事業仍在中國穩定營運中。
記者詹鎰睿/綜合報導
吳宗憲在節目《小明星大跟班》中與5位藝人們大談經營副業的辛酸史，結果他金句連發，不斷給來賓們諸多建議。其中，憲哥就說到「直不直銷無所謂，好的產品才是王道」，並透露旗下果膠產品，已經成功賣到東南亞，1.5個小時就賣近3、4千多萬。
吳宗憲也回憶，十幾年前他就是一個成功的案例，當時他開始做LED燈事業時，「全世界多少人笑我，我做半導體的朋友特別多，羞辱我到不行」，直到現在LED燈工廠還在運作中，「我的LED廠，現在在中國大陸繼續營運，我改做行李箱、按摩器，你們有人敢站出來說，你家的按摩器做得比我好嗎？」
不過吳宗憲話鋒一轉，「（卡拉OK產品）是我父親留給我最大的遺產」，原來愛唱歌的爸爸，在住院的這段時間每天都想唱歌，於是吳宗憲才開始想辦法，把畫好的設計圖，寄給中國廠商製作，再寄回台灣安裝，「做好後我就拿到醫院，我爸爸就唱了兩首歌，讓我留著生命中最後的一個享受。」
吳宗憲也表示，爸爸唱到去年6月份就開始打電話一一跟好友們告別，「我…90歲啦！人生也活膩了，兒子也給我讓我可以一直唱歌，很開心！」故事也感動現場所有人。有趣的是，由於憲哥講太多自己的產品，忍不住在節目自嘲，好像在開招商大會，要邀請來賓加入他的事業。