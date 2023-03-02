緝菸犬出動！破獲桃園地下劣菸廠 查扣6500萬劣質菸草
警政署保三總隊今（2）日宣布，破獲桃園一大型地下私菸工廠！主嫌沈男涉嫌組織不法集團，進口劣質菸草，並大量產製。警方循線跟監多時，特別出動2隻緝菸犬鎖定工廠位置，一舉查扣私劣紙捲菸成品192萬支，以及10噸劣質菸草，共可製成76萬多包私菸，市值約新台幣6500萬元，全案依違反《菸酒管理法》移送裁處。
記者孫唯容/綜合報導
警方指出，今年1月第一大隊在桃園市平鎮區，破獲以51歲沈嫌為首的大型地下製菸廠，沈嫌為了大量產製私劣菸，在北中南設置「流動製菸廠」，不定時移動，等到準備大量生產時，沈嫌再臨時僱用外勞協助，以利躲避查緝，還為了規避高額稅捐，藉各種管道分散進口濾嘴、捲菸紙及劣質菸草。
警方表示，專案小組在去年掌握，沈嫌將廠房移到桃園平鎮區，就從高雄調來拉布拉多緝菸犬「Sara」、「Tina」，再委由女警偽裝成民眾遛狗，利用緝菸犬聞出流動工廠內的菸草，順利鎖定工廠地點。
警方表示，現場查扣私劣紙捲菸成品192萬支，以及10噸劣質菸草，估算可製成76萬1857包私菸，市值新台幣6500萬元，並規避菸捐、健康捐等稅捐高達新台幣4283萬元。
警方將沈男拘提到案，依違反《菸酒管理法第45條》移送桃園市政府財政局，最高將裁處新台幣1000萬元罰鍰。