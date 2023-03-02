玉澤演被2PM笑是「時尚黑洞」 感激大家接受這樣的他
韓團2PM成員玉澤演受「GQ Suit Walk」之邀，確定本月訪台參加時尚活動，這也是他相隔4年再訪台，對於擔任活動大使，他感到非常興奮及光榮。玉澤演曾被成員多次笑稱是時尚黑洞（意指在某一個方面不是特別擅長），他也坦言，20代的自己對時尚不感興趣，對於因時制宜這種TPO（TPO=Time、Place、Occasion）穿著邏輯也沒概念，「其中有一部分原因，我想是當時還年輕，不夠了解根據出席場合和氛圍來著裝的重要性，當然我也相當感激，還是有很多人接受，也喜歡我年少的模樣」。
記者陳雅蘭/綜合報導
直到邁入30代，終於對時尚開竅的玉澤演，才開始在意穿搭，他也分享心境的轉變：「品味和喜好會隨著年齡或狀態改變，以前不那麼合適我的風格，對現在的我來說卻是恰到好處，時尚並非是一成不變的。」他分析自己日常的穿著風格，不是特別耍帥或招人注目的類型，但一定會根據場合或見面對象做為考量依據，「我覺得乾淨俐落的正裝能讓人產生好感，因此在需要展現自身魅力，或是初次見面的場合，就會選擇以正裝出席。」
玉澤演與台灣相當有緣，他曾在2019年擔任台灣觀光宣傳大使，以「台灣族」形象走遍各處祕境，回憶起當時來台的種種經歷，玉澤演充滿興奮及懷念。他自認是吃貨，旅行最重要的經驗就是享受美食，台灣的夜市讓他印象深刻，「不僅是好吃的食物，夜市裡的人們，熱鬧的氛圍、霓虹燈，以及琳瑯滿目的商品，都帶給我許多視覺衝擊」。
他目前正在拍攝奇幻浪漫喜劇 《心跳》，玉澤演表示：「請期待看到我與以往相當不同的樣貌，希望這部電視劇，也能夠成為讓那些等待我的台灣粉絲心跳加速的作品。」