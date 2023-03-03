澄清《全動法》非要學生打仗 陳建仁：政府會跟社會溝通
國防部日前公告修正《全民防衛動員準備法》修正草案，在野黨對此聲稱，此舉會影響言論自由，也有青年上戰場的疑慮，也傳出執政的民進黨內有不同意見，引發國人關注。行政院長陳建仁今（3）日赴立法院施政報告並備詢前受訪表示，《全動法》修正的過程中，讓外界有些誤會，沒有要學生上戰場，也沒有箝制新聞，他要求相關部會針對各界意見研議，也要多跟社會溝通。
記者黃宣尹／台北報導
談到《全動法》修正引發的連串討論，陳建仁表示，國防部為因應維護國家安全，基於緊急命令發布時的作為做檢討，因此提出《全動法》修正，過程當中，外界有些誤會。
陳建仁說，《全動法》修正、檢討的過程中，沒有要學生上戰場，也沒有要學生做武器，更沒有新聞箝制。在蒐集意見的過程中，他要求國防部與各部會對各界建議好好分析、研議，也要多跟社會溝通，讓大家了解《全動法》的重要性。
另外，日媒報導稱我國9成退役軍官赴中國出賣情報一事，陳建仁表示，外交部跟國防部已經澄清，他要強調，國軍對國家防衛很重要，國人要相信國軍、對國軍有信心。
至於台南市議長選舉涉賄，議長邱莉莉等人遭起訴一事，陳建仁說，這是個人事件，站在政府勿枉勿縱的立場，尊重相關司法處理。