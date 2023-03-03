徐懷鈺生日完售演唱會門票！具俊曄、《原子》小孩獻祝福
徐懷鈺睽違3年，再度宣布舉辦個人專場，4月14日《2023 徐懷鈺 我們的故事 Zepp 演唱會》將在新北 Zepp New Taipei開唱，門票選在今（3月3日）徐懷鈺生日當天啟售，1600張演唱會門票開賣，3分鐘即秒殺完售，足見「平民天后」不減的魅力熱度！具俊曄、U:NUS及小孩等不少藝人也皆錄製影片帶來生日祝福，另外，少量票券陸續清票釋出，歌迷粉絲可持續關注寬宏售票系統消息購票。
記者賴禹妡/台北報導
為感謝長久支持的歌迷，徐懷鈺昨（2日）晚特別舉辦「事事如鈺同樂會」，限量邀請30位資深歌迷面對面互動，玩猜歌遊戲，挑戰「徐懷鈺金曲」接唱，也抽選出少量線上幸運粉絲共襄盛舉，在線直播同樂，不僅為演唱會開賣催票，也收獲滿滿來自歌迷以及藝人朋友的生日及演出祝福，場面溫馨熱絡。徐懷鈺久未和歌迷近距離相見，首次在台舉辦線上實體同步的見面會「事事如鈺同樂會」，興奮出場打招呼，現場歌迷熱情掌聲迎接，結果工作人員突然告知直播還沒開始，倒數10秒後再重來一次，讓二度進場的徐懷鈺開懷大笑，小插曲也讓現場氣氛也輕鬆不少。
藝人朋友玖壹壹、蕭敬騰、具俊曄、徐佳瑩，以及同門師弟師妹孫盛希、米非、U:NUS及小孩皆錄製影片帶來生日祝福，並預祝演唱會圓滿順利，讓徐懷鈺又驚又喜，笑說：「原來我也有這麼多朋友，能收到大家的祝福，很驚喜也很感動！」而隨後經紀人無預警端上「大壽桃」造型饅頭，還有滿滿的小狗跟小豬造型包子裝飾，徐懷鈺見到開心說：「人生第一次收到壽桃，很有趣也很喜歡！」也和現場歌迷及工作人員分享壽桃沾沾「如鈺喜氣」，希望帶給大家好運。
猜歌接唱及合唱互動環節，題目出現許多徐懷鈺經典歌曲如〈分飛〉、〈愛像一場重感冒〉、〈妙妙妙〉、〈我是女生〉、〈水晶〉，都是回憶殺，更有現場歌迷激動表示：「25年來第一次看到Yuki本人，好激動喔，妳好瘦喔！」徐懷鈺妙回：「我是精壯」，引起全場一片笑聲。歌迷們也紛紛獻上祝福，希望女神永保18歲、事業繼續向前衝，讓徐懷鈺感動不已，表示：「很開心跟大家見面互動，還能和線上海外歌迷連線，得到滿滿的祝福，是最棒的生日禮物！我們4月14日Zepp演唱會見。」「2023徐懷鈺 我們的故事 Zepp 演唱會」4月14日徐懷鈺將重新踏上舞台，續寫我們的故事篇章。