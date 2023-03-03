藍營議員指徹查如軍魂當場擊斃 綠委：清查是還國軍清白
針對日本媒體報導，國軍有九成退役軍官當共諜，民進黨立委劉世芳提案要求退輔會清查近五年退役軍士官是否真有情事；以保國家安全，更要還廣大的國軍弟兄、榮民同胞一個清白！對此，國民黨高雄市議員陳玫娟痛批，綠委只會喊抗中保台，卻在最需要槍口一致對外維護國軍聲譽的時候，將槍口轉向國軍開第一槍，把保護台灣的國軍軍魂給當場擊斃！
記者郭凱杰／高雄報導
陳玫娟指出，日本經濟新聞報導，國軍有九成退役軍官當共諜，退輔會主委馮世寬為此在立法院爆粗口認為「士可殺不可辱」，沒想到民進黨立委第一時間不是向日方抗議報導，而是由劉世芳發起提案、四位民進黨立委覆議，要求退輔會徹查近五年退役軍士官是否真有「一退伍就當共諜」情事。
陳玫娟也痛批，綠委只會喊抗中保台，卻在最需要槍口一致對外維護國軍聲譽的時候，將槍口轉向國軍開第一槍，把保護台灣的國軍軍魂給當場擊斃！
劉世芳昨(2)日在也臉書PO出質詢退輔會的內容表示，日媒日前報導驚爆我國軍官將領退役後有九成都去中國「以軍事情報換取金錢利益」，大家當然不能盡信報導，也相信國軍弟兄愛國、愛台的情操，但若退役人員有洩密、通敵的行為，要如何處分？對此退輔會馮世寬主委回應，假如有違犯國安法令，會停止退輔給付。
對此，劉世芳也提出臨時提案，建請退除役官兵輔導委員會邀集有關機關，清查過去五年之內退除役軍士官，是否有觸犯國防機密情報外洩等情事，不僅確保國家安全，更要還廣大的國軍弟兄、榮民同胞一個清白！
劉世芳也認為，共諜才是打擊國軍士氣的老鼠屎！國民黨為何不給退役軍士官澄清的機會？劉世芳也說，昨天的質詢與臨時提案，國民黨指控說是打擊國軍士氣，但從2014年以來發生多起退役將領涉及共諜案，引發國人疑慮，昨天的質詢與提案就是要讓退輔會澄清，揪出真正的共諜、證明國軍弟兄的清白！
劉世芳也再次重申，大家相信國軍弟兄愛國、愛台的情操，但面對不合理的指控，退輔會就應該挺身而出為榮民同胞捍衛清白。調查不會打擊國軍士氣，共諜才會；國民黨槍口對內、不給退輔會證明退役軍士官清白的機會，反而讓真正的共諜逃過一劫，成為共諜幫兇！