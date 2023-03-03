台籍漁船失聯　管碧玲：缺空中機隊搜救事倍功半

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管碧玲指出，這是屬於近海的海上救援，由國搜中心指揮救援，也可以海空一體聯合搜救，有幸所有人命都安全獲救，但她也指出，近日「聯昇發」、「昇豐128」兩艘遠洋漁船的救援，就沒有那麼幸運。「聯昇發」漁船翻覆，船體尋獲，但船上船艙都沒有船員；「昇豐128」則仍然沒有音信。
管碧玲表示，遠洋漁船急難的救援，不屬於國搜中心統一指揮的範圍，必須仰賴國際救援體系聯合搜救，這次一艘遠在模里西斯救援責任區，一艘遠在800浬外的關島救援責任區，依據「就近有效」原則，我國第一時間就啟動國際救援與船舶互助系統，美方與模里西斯、菲律賓先後出動飛機協尋，並發動商船、漁船海上協尋、廣播，海巡艦艇則在預期國際救援將結案前出發，接續救援到今天，海巡署「台南艦」、「偉星艦」還在遙遠的海上平行搜索。
管碧玲說，海巡署還沒有放棄，仍接續搜尋，但是我們的海巡沒有空中機隊，艦艇平行搜索事倍功半，海巡署是否需要航空分署的課題，值得面對。
管碧玲表示，海巡署同仁克盡職守，因為「就近有效」的國際救援機制不為大家所熟悉，引起家屬疑慮，想到家屬在親人受難，音信全無的痛苦焦慮之下，還要對政府處理過程增加疑慮，深感不捨。但是，遠洋的救援以國際救援才能就近有效，這個原則是海巡署遠洋急難救援的SOP，「海巡至今還在沒有空中協尋的情況下，處大海中平行搜索，也藉此機會，請大家為他們加油打氣！」