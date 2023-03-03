一起飛吧！到兒美館體驗飛行奇想世界

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《一起飛吧！》邀請到14位創作者參與展出，藝術家游文富以羽毛大型裝置〈吉光片羽〉，開啟人類從鳥類觀察展開對於飛行的探索，周尹庠的〈不要飛的離夢想太遠〉則是以鳥、蝴蝶、蜻蜓及蝙蝠等飛行動物創作，讓孩子探索生物飛行的樣態；另外還有莊惠琳的〈今晚我想來點…〉、邱禹鳳創作的〈禹多田的飛行世界〉、林世仁的〈飛行之歌〉、可樂王的〈宇宙無敵萬年飛行〉。
兒美館室外廊道的〈小松鼠的夢想飛行基地〉以園區生態發想，是曾入選2004義大利波隆納兒童書插畫展的官孟玄所創作；葉郁玫的〈夢想起飛〉則以獨特的插畫風格訴說過去人類對飛行夢想的努力與實踐，並帶領觀眾搭乘「飛行時光機」穿梭飛行的過去、現在與未來。
二樓展覽室中，藝術家蕭聖健〈聽風—午后〉以樹影燈打造的靜謐場域，隨著鳥鳴器此起彼落，營造出他兒時在樹下玩耍休憩的場景；雷恩則以充滿機械動力與組構概念，打造復古與未來感兼具之作〈未來飛行器〉；林建佑的〈飛行種子〉是他對於植物到生物的混種飛行發想；而陳奕彰的〈飛天小河馬〉作品，將圓嘟嘟的河馬裝上了竹蜻蜓，徜徉在雲朵上方，就像要帶著觀眾穿越任意門、開啟無窮想像。
而高美館典藏作品也同時於展覽中呈現，包括有黃心健〈第二十五個小時〉與〈置換試煉〉。除了邀請藝術家針對展覽主題量身打造的作品之外，展場中也經由作品延伸了小朋友可以動手創作的互動操作區，滿足大小朋友的動手實驗與創作樂趣。展覽自即日起至2024年5月26日於兒美館101、201展覽室展出。