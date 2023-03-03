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一起飛吧！到兒美館體驗飛行奇想世界

▲《一起飛吧！》以「飛行」作為核心概念，分別以「自然飛行」及「人為飛行」二個主題串連起兒美館展覽空間與室外場域。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.03）
▲《一起飛吧！》以「飛行」作為核心概念，分別以「自然飛行」及「人為飛行」二個主題串連起兒美館展覽空間與室外場域。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.03）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄市立美術館所屬的「兒童美術館」策畫親子藝術教育展《一起飛吧！》，從高美館園區的鳥類觀察出發，結合生態、藝術、動畫、文學、歷史與科技，規畫「夢想的翅膀」、「飛行時光機」、「超時空飛行」、「飛行實驗室」及「複眼看世界」五個單元，邀請觀眾一起駕著時光機探索飛行的奧妙。

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▲〈聽風—午后〉以樹影燈打造的靜謐場域，營造出藝術家兒時在樹下玩耍休憩的場景。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.03）
▲〈聽風—午后〉以樹影燈打造的靜謐場域，營造出藝術家兒時在樹下玩耍休憩的場景。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.03）
高美館行政長林羿妏代表館長李玉玲表示，兒美館展覽《一起飛吧！》以「飛行」作為核心概念，分別以「自然飛行」及「人為飛行」二個主題串連起兒美館展覽空間與室外場域，提供兒童對於動物飛行與生活連結，並提供觀眾動手作實驗的樂趣，透過藝術教育展示與互動，呈現飛行的多元樣態。也特別感謝清景麟建築團隊與董事長林聰麟長期以來的支持，此次再次攜手合作，讓產官學三方的相互加乘達到最美好的成果。

《一起飛吧！》邀請到14位創作者參與展出，藝術家游文富以羽毛大型裝置〈吉光片羽〉，開啟人類從鳥類觀察展開對於飛行的探索，周尹庠的〈不要飛的離夢想太遠〉則是以鳥、蝴蝶、蜻蜓及蝙蝠等飛行動物創作，讓孩子探索生物飛行的樣態；另外還有莊惠琳的〈今晚我想來點…〉、邱禹鳳創作的〈禹多田的飛行世界〉、林世仁的〈飛行之歌〉、可樂王的〈宇宙無敵萬年飛行〉。

▲〈不要飛的離夢想太遠〉是以鳥、蝴蝶、蜻蜓及蝙蝠等飛行動物創作。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.03）
▲〈不要飛的離夢想太遠〉是以鳥、蝴蝶、蜻蜓及蝙蝠等飛行動物創作。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.03）
兒美館室外廊道的〈小松鼠的夢想飛行基地〉以園區生態發想，是曾入選2004義大利波隆納兒童書插畫展的官孟玄所創作；葉郁玫的〈夢想起飛〉則以獨特的插畫風格訴說過去人類對飛行夢想的努力與實踐，並帶領觀眾搭乘「飛行時光機」穿梭飛行的過去、現在與未來。

▲雷恩以充滿機械動力與組構概念，打造復古與未來感兼具之作〈未來飛行器〉。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.03）
▲雷恩以充滿機械動力與組構概念，打造復古與未來感兼具之作〈未來飛行器〉。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.03）
二樓展覽室中，藝術家蕭聖健〈聽風—午后〉以樹影燈打造的靜謐場域，隨著鳥鳴器此起彼落，營造出他兒時在樹下玩耍休憩的場景；雷恩則以充滿機械動力與組構概念，打造復古與未來感兼具之作〈未來飛行器〉；林建佑的〈飛行種子〉是他對於植物到生物的混種飛行發想；而陳奕彰的〈飛天小河馬〉作品，將圓嘟嘟的河馬裝上了竹蜻蜓，徜徉在雲朵上方，就像要帶著觀眾穿越任意門、開啟無窮想像。

而高美館典藏作品也同時於展覽中呈現，包括有黃心健〈第二十五個小時〉與〈置換試煉〉。除了邀請藝術家針對展覽主題量身打造的作品之外，展場中也經由作品延伸了小朋友可以動手創作的互動操作區，滿足大小朋友的動手實驗與創作樂趣。展覽自即日起至2024年5月26日於兒美館101、201展覽室展出。

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