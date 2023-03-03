樹科大永續推動光電節能！「風雨球場」揭牌

樹德科大規劃施工近一年的「風雨球場」今(3)日舉行竣工揭牌典禮，校長陳清燿指出，南校區風雨球場每年減碳量約186.8公噸，大於中央公園8.75倍；發電量353,115度，等同種植10,360棵樹；屋頂太陽能光電系統也呼應國家政策的目標推動。此外，風雨球場也是一座多功能用途的場地，除具有體育教學等用途，更可提供大型活動及集會使用。
記者陳美嘉／高雄報導
董事長朱元祥表示，今日揭牌的南校區風雨球場限於南校區的空間只有4面球場；明年7月至8月對面北校區12面球場，並含網球場的風雨球場亦將啟用，亮眼的設計風格會是全國矚目及旗楠公路的地標，精彩可期。
樹科大積極推動節能光電，除了今日揭牌的南校區風雨球場，在總務長宋鴻麒率領的營繕團隊努力下，已為校園周邊場館建置多處太陽能光電並帶來諸多效益。在2022年獲頒「高雄市光電智慧建築標章」太陽能光電工程（地面型）「金級」獎章認證、以及連續八年獲高雄市政府頒發民間企業團體推動綠色採購計畫「績效卓越獎」肯定。
「風雨球場」與磐碩開發公司合作租約期20年，預計南北校區太陽能光電系統建置完成後，預估每年發電量472萬5600度、減碳量2499.95噸、約等於植樹20萬8329棵、每年回饋金135萬4546元、20年回饋金2709萬0920元。20年後的太陽能板屬於環保廢棄物，將由協力廠商回收再利用。