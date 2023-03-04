強勢商品日本全球首亮相 陳其邁率團搶攻東京國際食品展
高雄市長陳其邁明（５）日將率團赴日參加東京食品展，13家高雄首選農產及高雄海味漁產品將於3月7日至10日在日本Tokyo Big Sight東京國際展示場參加「2023東京國際食品展」，陳其邁表示，日本市場為高雄農漁產重點市場，此行除媒合高雄最好、最優質的農漁特產外，也將拜訪姊妹市進行經貿與城市交流，全力搶攻日本市場並同時行銷高雄。
記者郭凱杰／高雄報導
「2023東京國際食品展」高雄市政府除嚴選推薦生鮮農漁產品包括蜜棗、鳳梨、烏魚子及午仔魚等，還有各式農漁加工品，其中全球首次亮相的「金旺鳳梨酵素飲」，將鳳梨與薑黃巧妙結合成為天然的提神飲，富含鳳梨莖萃取的鳳梨酵素、讓人活力滿滿的薑黃素等。
在水產品部分，有日方最受歡迎的烏魚子，以一口烏的方式提供民眾試吃，另還有花枝爆滿的花枝漿、排系列、生食級的鯛魚片與鱸魚精，迎接後疫情時代無限商機。
至於在農產加工品，包括鳳梨酵素飲、冰糖玉荷包燉銀耳露、桑椹荔枝玫瑰果醬、蜂蜜檸檬水、急速冷凍各式蔬果、冷凍乾燥果乾等超過百項商品，經由年輕農民的創意發想，讓高雄蔬果經過加工還能夠呈現自然風味，研發出符合大眾口味的加工品，打破檢疫以及儲運的限制，將高雄農產出口到各個國家，走向全世界。
高市府農業局表示，因加工品有不受檢疫及儲存影響的優勢，這些產品都是選自高雄最主要的生鮮蔬果，經由年輕農民的創意發想，讓高雄蔬果經過加工還能夠呈現自然風味，研發出符合大眾口味的加工品，打破檢疫以及儲運的限制，將高雄農產出口到各個國家，走向全世界。