金門選手大豐收5金　菁英組陳彥龍、陳怡芳稱王封后

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全國排名賽第2站失冠的陳彥龍，這次準備充分，最終以17分14秒奪冠，是男子菁英組唯一在17分以內的選手。「賽場的設計很不錯！」代表金門參賽的陳彥龍賽後表示，「公園最上段經過山路後，回程的路段是決勝點，山徑路道比較複雜，對大家是一個大考驗，會陷入路線的糾結，我跑得還不錯。」
第2站冠軍黃敏惠不參賽，少了這個宿敵，廣被看好的江品宣卻意外落到第6。來自金門的陳怡芳以21分16秒封后。「沒想到過會拿冠軍！」陳怡芳賽後談到這個意外的冠軍，「這次比賽的困難點在後半段，我的要求是不要失誤，專心看地圖，以平常心來面對，比賽的感受也許是公園比較開闊，在森林裡跑步，感覺很有趣。我的技術方面比較弱，是往後要加強的。」
金門選手，除了在菁英組的稱王封后，金門高中的楊天筆在男子高中組（19分09秒）、金門高中的李怡農（19分45秒）在男子18歲組、洪雅琳在女子16歲組（23分20秒）都拿到冠軍，成為大贏家。
李怡農和陳怡芳都表示，陳彥龍去年夏天到金門進行的兩周的特訓，對他們實力的提升很有幫助，經過幾站比賽的磨練，這次終於開花結出豐收的果實。
隨著定向越野比賽不斷的推展，這次比賽的最大特點就是家庭組和親子組的參賽隊伍增加，家庭組8隊報名，唐佩鈺、鄭羽晴、鄭羽辰這個母女組合以33分25秒奪冠。參賽的小朋友玩出樂趣，說下次還要參賽。