周杰倫雪梨開唱竟被罰錢！「真相曝光」超圈粉：哥無所謂
亞洲天王周杰倫日前展開「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023」，昨（4）日暌違多年再次來到澳洲雪梨開唱，卻也發生一段有趣的插曲，原本準備離開現場的周杰倫，一聽到歌迷熱情呼喊，便再次回到舞台上表演，結果主辦單位因此被罰錢，事後周杰倫就在IG上霸氣回應：「哥無所謂！」展現寵粉的一面。
記者詹鎰睿/綜合報導
周杰倫4日在澳洲雪梨開唱，結束後原本已經搭上保母車離開的他，一聽到場內歌迷持續狂喊：「周杰倫！周杰倫！」就忍不住拿起手機邊拍邊下車：「看一下…好像有聲音喔？好像還想要繼續喔！」還一臉認真地詢問工作人員，「要繼續嗎？」
最終周杰倫真的再次回到舞台，繼續為大家表演安可曲，突如其來的狀況，也讓主辦單位因為超時演出而被開罰。事後，周杰倫則PO限時動態笑說：「聽說主辦方被罰錢，因為哥的多唱，罰錢哥是無所謂，歌迷開心就好，我怕的是唱到一半給我斷電！」
結束後，周杰倫也在IG上發文謝謝所有歌迷：「Sydney的朋友，希望你們都聽的開心，回家注意安全啊！下次見了！」如此圈粉的態度，也讓歌迷們相當感動，「超級棒的演唱會，謝謝哥」、「今晚太開心了下次見」，「這是我這幾年來聽過杰倫最好的一場表演」、「又開心又感動的一個晚上，20年是我們所有的青春啊！」