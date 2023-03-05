地上撿到胖鴿子！他「搓頭揉臉」狂喊好療癒 勸眾人別學
真是一隻好棒的胖鴿鴿！日本網友某天在路上看到一隻鴿子，心血來潮下將其抓在手中，沒想到牠不掙扎、不攻擊，僅是一臉疑惑地接受人類撫摸，讓他眼冒愛心直呼好療癒，但近期柬埔寨傳出兩位感染H5N1禽流感的病患，所以他發出這可愛的影片之餘，也勸眾人千萬別學。
記者李惠婷/綜合報導
推主於3日發布影片，表示因為身體、心靈實在太過疲憊，於是在路上撿了隻鴿子一直摸。畫面中能看到，鴿子安然地躺在人類掌心，絲毫沒有掙扎、反抗的跡象，當感受到大拇指正揉搓自己的鼻孔時，牠甚至舒服地閉上眼睛享受，乖巧模樣讓網友們看直了眼，留言「好忌妒！我也想這樣摸摸鴿子」、「有趣的是鴿子的表情，牠似乎很疑惑」、「鴿子：我真是受夠了」、「小學的時候抓了一隻鴿子，第二天就發燒39度」。
推主接著在留言區補充，希望眾人不要隨意捕捉鳥禽，且撫摸野生動物後，一定要立刻用肥皂清洗與其接觸過的地方。據世界衛生組織統計，2003年至今年2月，已有868人被證實感染H5N1禽流感，柬埔寨更是在今年傳出2個病例，一名女童甚至死亡，讓各界開始擔心「人傳人」的問題，是否會造成下一波大流行。
禽流感是一種由禽類傳播的病毒引起的疾病，主要通過食用或接觸感染禽類而傳播。為預防感染禽流感，眾人應避免接觸感染禽類；勤洗手並保持個人衛生；確保將禽類煮熟，避免生吃或半生食；確保食品安全，從正規市場購買禽類；保護個人和家禽健康，如果自己生病了，請避免接觸你的家禽，也應按照獸醫的建議接種相關疫苗。