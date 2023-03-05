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女誤信男網友誆稱彩金做戀愛基金　痛失數百萬存款

▲高市警方提醒民眾詐騙集團通常會先以陌生社群或交友軟體傳訊，再以 LINE 或其他通訊軟體加好友私聊，經營一段時間後，即以各式理由要求被害人匯款，隨即遭刪除封鎖。（圖／高市刑大提供）
▲高市警方提醒民眾詐騙集團通常會先以陌生社群或交友軟體傳訊，再以 LINE 或其他通訊軟體加好友私聊，經營一段時間後，即以各式理由要求被害人匯款，隨即遭刪除封鎖。（圖／高市刑大提供）

記者郭凱杰／高雄報導

「你中獎了!」高雄一名在餐廳工作的女服務員小美，註冊交友軟體認識自稱在澳門網路博奕公司工作的阿海，兩人一拍即合，阿海誆公司要內定幾位中獎者回收彩金，但彩金要派發至海外帳戶才能購買彩券，扣除公司回收的50%提成，願提供她30%彩金作為兩人「戀愛基金」，小美不疑有他陸續匯出數百萬元的存款後，卻遭阿海刪除封鎖，小美驚覺受騙，訴警偵辦。

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▲警方呼籲民眾，網路交友有風險，可以談心不談錢，勿 輕易將手機號碼、個人基資提供網友，避免遭到騷擾。（圖／高市刑大提供）
▲警方呼籲民眾，網路交友有風險，可以談心不談錢，勿輕易將手機號碼、個人基資提供網友，避免遭到騷擾。（圖／高市刑大提供）
高市警方獲報後隨即，組成專案小組， 經過多日的資料調閱及查緝，終將以曾嫌為首等18人的詐欺集團一舉成擒，全案依涉犯組織犯罪防制條例、刑法詐欺罪 及洗錢防制法等罪嫌，移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。

警方調查發現小美「每次下單 6 萬、一次下單 10 注，開獎後就會獲得彩金 3000 萬港幣」，小美依阿海的指示完成匯款後，在阿海告知的開獎日期到網站上查看，果然自己所購買的號碼全數開 出，連忙詢問後續事宜，阿海告知因彩金數額過於龐大，要購買海外保險及升級購買帳戶才可以將彩金匯入；但在小美陸續匯出數百萬元的存款後，得來的卻是阿海的刪除封鎖，小美才驚覺遭詐。

高市警方統計「感情詐騙」案類被害人年齡集中在 30 至 49 歲 之中年族群，當中尤以女性居多，詐騙金額從數十萬至數百 萬不等。詐騙集團通常會先以陌生社群或交友軟體傳訊，再以 LINE 或其他通訊軟體加好友私聊，經營一段時間後，再以各式理由要求被害人協助匯款，被害人支付鉅額後始終未能見到相戀網友，方驚覺網友所述均是一場騙局。

警方呼籲民眾，網路交友有風險，可以談心不談錢，勿輕易將手機號碼、個人基資提供網友，避免遭到騷擾，如不想收到陌生 IG 訊息，可至 APP 設定關閉「陌生訊息」，若不想在 LINE 被加好友，則可至 APP 設定關閉「允許利用 ID 加入好友」、開啟「阻擋訊息」、關閉「允許好友邀請」等， 如遇有其他可疑情況，請即撥打反詐騙專線 165 查證。

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