女誤信男網友誆稱彩金做戀愛基金　痛失數百萬存款

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警方調查發現小美「每次下單 6 萬、一次下單 10 注，開獎後就會獲得彩金 3000 萬港幣」，小美依阿海的指示完成匯款後，在阿海告知的開獎日期到網站上查看，果然自己所購買的號碼全數開 出，連忙詢問後續事宜，阿海告知因彩金數額過於龐大，要購買海外保險及升級購買帳戶才可以將彩金匯入；但在小美陸續匯出數百萬元的存款後，得來的卻是阿海的刪除封鎖，小美才驚覺遭詐。
高市警方統計「感情詐騙」案類被害人年齡集中在 30 至 49 歲 之中年族群，當中尤以女性居多，詐騙金額從數十萬至數百 萬不等。詐騙集團通常會先以陌生社群或交友軟體傳訊，再以 LINE 或其他通訊軟體加好友私聊，經營一段時間後，再以各式理由要求被害人協助匯款，被害人支付鉅額後始終未能見到相戀網友，方驚覺網友所述均是一場騙局。
警方呼籲民眾，網路交友有風險，可以談心不談錢，勿輕易將手機號碼、個人基資提供網友，避免遭到騷擾，如不想收到陌生 IG 訊息，可至 APP 設定關閉「陌生訊息」，若不想在 LINE 被加好友，則可至 APP 設定關閉「允許利用 ID 加入好友」、開啟「阻擋訊息」、關閉「允許好友邀請」等， 如遇有其他可疑情況，請即撥打反詐騙專線 165 查證。