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學校室內戴口罩6日鬆綁　陳其邁：落實防疫請家長放心

▲校室內戴口罩3/6起鬆綁，陳其邁：落實防疫規定請家長放心。（圖／高市府提供）
▲校室內戴口罩3/6起鬆綁，陳其邁：落實防疫規定請家長放心。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

中央流行疫情指揮中心放寬校園口罩管制防疫政策明(6)日起校園室內空間原則實施「自主佩戴口罩」措施 ，高市府持續催種疫苗 尊重學校師生自主防疫。市長陳其邁表示，明天起雖然放寬校園室內戴口罩規定，但校園健康監測與通報、環境清消、教室保持通風及備妥充分防疫物資等常規防疫工作仍會落實執行，避免校園群聚疫情發生，請家長放心。

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衛生局提醒，今(112)年尚未打過BA.4/5次世代疫苗者，配合中央全民COVID-19疫苗接種運動於4/30前請儘速再接種1劑BA.4/5次世代疫苗，可提升預防保護力，尤其可有效降低染疫後住院、重症及死亡風險，並進一步提升國內群體免疫保護力，為防疫穩健開放，恢復正常生活做準備。

中央流行疫情指揮中心評估國內疫情穩定，自明(6)日如期實施各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班、托嬰中心等室內空間，原則實施「自主佩戴口罩」，但校園內健康中心或公共運輸工具(如校車、幼兒園專用車、接駁車等)，比照指揮中心規範之指定場所，依規定仍應佩戴口罩。

另外，學校有教學需求時，在與學校師生充分溝通並取得共識後，於具特殊性場域（如烹飪教室、實驗室或廚房)，或部分課程(如餐飲實作課、有衛生安全規範之相關課程)有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施。

衛生局表示，為提升校園教職員生疫苗保護力，高雄市3/9起啟動國中小、高中等學校，入校接種莫德納BA.4/5次世代疫苗，以提升防護力，共同守護校園健康安全。衛生局也指出，欲接種COVID-19疫苗者，可透過高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統預約 亦可逕上「高雄市COVID-19疫苗合約院所查詢系統，查詢各類疫苗接種資訊（含兒童及嬰幼兒），就近選擇合約院所以電洽等方式預約接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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