▲ Red Bull 車隊 Verstappen、Pérez F1 巴林大獎賽冠亞軍通吃！

我是廣告 請繼續往下閱讀
Max Verstappen在巴林大獎賽中，開賽後在1號彎取得領先，僅在第 14 圈進站換掉軟胎後暫失領先優勢，但迅速重新掌控局面，後續遙遙領先，順利贏得賽季第1勝，也是他F1生涯第36勝，洗刷去年開幕戰失利的局面。
Max Verstappen表示，「終於在巴林奪下大賽冠軍，能洗刷歷史取得勝利真是太好了！能在這個賽道上取得1、2名是我們想要的完美開局，我為團隊成就感到無比自豪。」
克服攻勢奮起直追 逆轉劣勢贏得亞軍
本賽事亞軍Sergio Pérez則克服起步劣勢奮起直追Ferrari車隊的Charles Leclerc，在第 26 圈以橫掃Ferrari的氣勢進入 1 號彎道並取得超越，並且在接下來的比賽中一路順遂。Sergio Pérez指出，「在第一段時由於被逼至右側，很難迅速通過Charles Leclerc的攻勢，甚至落後Max約10至12秒，為盡量減少損失，我努力追趕，終於為團隊贏得賽事亞軍。 」
Red Bull車隊負責人Christian Horner則在賽後分享「這是場精彩賽事！Verstappen在新賽季中駕馭RB19賽車不失速度，緊抓拉桿與勝利，而Pérez發動的攻勢，展現堅實策略，洗刷車隊去年在巴林站一無所獲的局面。雖然這只是第一場比賽，但能包辦冠亞軍的好成績，無非是為後續的賽事提供美好的開始。」