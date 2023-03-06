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保時捷將以三輛 963 廠車進軍利曼大賽

▲ 保時捷將以三輛 963 廠車進軍利曼大賽
▲ 保時捷將以三輛 963 廠車進軍利曼大賽

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Porsche Penske Motorsport 車隊將以三部保時捷 963 的陣容，挑戰今年度的利曼 24 小時耐力賽，除了原先參加FIA 世界耐力錦標賽（WEC）超跑組的兩輛賽車，車隊還投入一輛來自 IMSA WeatherTech 跑車錦標賽的混合動力原型賽車。保時捷廠隊從兩個系列賽中調兵遣將，參與這項經典耐力賽事 100 周年的盛會，客戶車隊Hertz Team JOTA 也將以第四輛保時捷 963 賽車參加這場 6 月 10 日至 11 日舉行的比賽。

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保時捷旨在拿下第 20 次利曼 24 小時大賽的總冠軍，Porsche Penske Motorsport 車隊將投入第三輛保時捷 963 於這場 6月 10 日至 11 日舉行的經典耐力賽事，並已獲得主辦單位西法賽車會（ACO）的同意。這輛新加入的混合動力賽車擁有 680 PS（500 kW） 最大馬力，並選擇 75 號車號紀念保時捷跑車 75 周年；2023 年同時也是利曼大賽的 100 周年，第四輛保時捷 963也將以保時捷客戶車隊Hertz Team JOTA成員身份參與競賽。

「利曼是每個耐力賽季的最高潮，今年是這個 24 小時耐力賽的 100 周年，必將更具張力。」保時捷賽車運動部門副總裁 Thomas Laudenbach 說道：「對我們來說，最重要的是在保時捷跑車 75 周年之際，爭取拿下第 20 座總冠軍獎盃的最大機會，這就是為何我們派出第三輛賽車參賽。從利曼大賽的歷史可知，投入額外的賽車經常是扭轉戰局的重要因素。我們甚至不需回顧整個保時捷的參賽史就能知道這一點：在 2015 年，第三輛保時捷 919 Hybrid 為我們拿下利曼的勝利。」

「雖然選擇用三輛賽車參賽能增加我們的獲勝機會，但也帶來許多挑戰。」LMDh 賽車運動總監 Urs Kuratle 解釋道：「我們需要組建一個新的團隊，並將其中一輛參加 IMSA 的賽車運到法國，接著再運回。最困難的是，由於持續面臨供應瓶頸，零件供應不見得百分之百到位。我們仍希望竭盡全力，在保時捷跑車 75 周年與利曼24小時耐力賽 100 周年之際大放異彩。」

Porsche Penske Motorsport 車隊常務董事 Jonathan Diuguid 表示：「自 Porsche Penske Motorsport 車隊成軍的第一天起，利曼 24 小時耐力賽就是我們的重點任務。獲得投入第三輛保時捷 963 的特許，對車隊後勤與運作來說都是挑戰，但我們在成立這個計劃之初，就預期在必要時能夠拓展規模。我們是一個能參加世界耐力錦標賽（WEC）與IMSA 的全球型車隊，有訓練有素且態度積極的成員，能夠相互支援。投入第三輛賽車意味著參與 IMSA 的車隊成員將在德國與法國待上四個星期，他們在此和參與 WEC 的同事們聯手進行車輛和相關物資材料的準備，迎接測試日與最後的比賽週。IMSA 的賽程允許做這樣的調整，且不需做任何妥協，我們能夠將三輛賽車以相同水準整備完畢，並推上起跑線上。」

美國籍車手 Dane Cameron、丹麥籍車手Michael Christensen與法國籍車手Frédéric Makowiecki 將共同駕駛5號保時捷 963 賽車，負責駕駛6號賽車的則是法國籍 Kévin Estre、比利時籍Laurens Vanthoor以及三度獲得利曼大賽冠軍的德國籍車手André Lotterer。巴西籍車手 Felipe Nasr將會加入75號賽車團隊，而另外兩位隊友是來自Porsche Penske Motorsport 車隊的IMSA 團隊的知名車手，將在稍晚之後宣布。客戶車隊Hertz Team JOTA 以 38 號賽車參賽，車手包含葡萄牙籍António Félix da Costa、英國籍 Will Stevens，以及獲得保時捷賽車運動部門亞太區支持的中國籍車手葉一飛。

利曼 24 小時耐力賽於 100 年前首次於法國舉行，今年是第 91 屆賽事，將於 6 月 10日至 11 日舉行。保時捷將和Ferrari、Cadillac、Toyota與 Peugeot 等車廠在全新的超跑組競爭總冠軍。

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