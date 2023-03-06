▲ 保時捷將以三輛 963 廠車進軍利曼大賽

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「利曼是每個耐力賽季的最高潮，今年是這個 24 小時耐力賽的 100 周年，必將更具張力。」保時捷賽車運動部門副總裁 Thomas Laudenbach 說道：「對我們來說，最重要的是在保時捷跑車 75 周年之際，爭取拿下第 20 座總冠軍獎盃的最大機會，這就是為何我們派出第三輛賽車參賽。從利曼大賽的歷史可知，投入額外的賽車經常是扭轉戰局的重要因素。我們甚至不需回顧整個保時捷的參賽史就能知道這一點：在 2015 年，第三輛保時捷 919 Hybrid 為我們拿下利曼的勝利。」
「雖然選擇用三輛賽車參賽能增加我們的獲勝機會，但也帶來許多挑戰。」LMDh 賽車運動總監 Urs Kuratle 解釋道：「我們需要組建一個新的團隊，並將其中一輛參加 IMSA 的賽車運到法國，接著再運回。最困難的是，由於持續面臨供應瓶頸，零件供應不見得百分之百到位。我們仍希望竭盡全力，在保時捷跑車 75 周年與利曼24小時耐力賽 100 周年之際大放異彩。」
Porsche Penske Motorsport 車隊常務董事 Jonathan Diuguid 表示：「自 Porsche Penske Motorsport 車隊成軍的第一天起，利曼 24 小時耐力賽就是我們的重點任務。獲得投入第三輛保時捷 963 的特許，對車隊後勤與運作來說都是挑戰，但我們在成立這個計劃之初，就預期在必要時能夠拓展規模。我們是一個能參加世界耐力錦標賽（WEC）與IMSA 的全球型車隊，有訓練有素且態度積極的成員，能夠相互支援。投入第三輛賽車意味著參與 IMSA 的車隊成員將在德國與法國待上四個星期，他們在此和參與 WEC 的同事們聯手進行車輛和相關物資材料的準備，迎接測試日與最後的比賽週。IMSA 的賽程允許做這樣的調整，且不需做任何妥協，我們能夠將三輛賽車以相同水準整備完畢，並推上起跑線上。」
美國籍車手 Dane Cameron、丹麥籍車手Michael Christensen與法國籍車手Frédéric Makowiecki 將共同駕駛5號保時捷 963 賽車，負責駕駛6號賽車的則是法國籍 Kévin Estre、比利時籍Laurens Vanthoor以及三度獲得利曼大賽冠軍的德國籍車手André Lotterer。巴西籍車手 Felipe Nasr將會加入75號賽車團隊，而另外兩位隊友是來自Porsche Penske Motorsport 車隊的IMSA 團隊的知名車手，將在稍晚之後宣布。客戶車隊Hertz Team JOTA 以 38 號賽車參賽，車手包含葡萄牙籍António Félix da Costa、英國籍 Will Stevens，以及獲得保時捷賽車運動部門亞太區支持的中國籍車手葉一飛。
利曼 24 小時耐力賽於 100 年前首次於法國舉行，今年是第 91 屆賽事，將於 6 月 10日至 11 日舉行。保時捷將和Ferrari、Cadillac、Toyota與 Peugeot 等車廠在全新的超跑組競爭總冠軍。