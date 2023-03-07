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荒山亮捲性侵案！單親媽歌手現身淚訴「叫我把他當哥哥」

▲「金曲歌王」荒山亮捲入性侵案，受害的單親媽媽出面控訴，事發前荒山亮還說「可以把我當哥哥。」（圖／NOWnews今日新聞資料照）
▲「金曲歌王」荒山亮捲入性侵案，受害的單親媽媽出面控訴，事發前荒山亮還說「可以把我當哥哥。」（圖／NOWnews今日新聞資料照）

記者詹鎰睿/綜合報導

54歲台語金曲歌王荒山亮，日前捲入性侵風波。對此，受害的45歲單親媽媽「A女」也再度出面控訴荒山亮的行徑，甚至曾對她說，「可以把我當妳哥哥」，結果荒山亮得逞後，不僅不願溝通，更拒絕給予100萬的和解金，因此A女才會對荒山亮憤而提告。

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據《TVBS新聞》報導，A女表示，起初是在朋友的介紹下，兩人才會在桃園某家音樂餐廳認識，之後也互相加了通訊軟體，她說，自己年輕時有駐唱1年的經驗，而在認識荒山亮之後，對方也約了她到錄音室玩，時間是2022年11月3日。

不過A女回憶，當天她正忙著賣茶葉，荒山亮就跟她購買要價1萬2千元的5斤茶葉，並在錄音室現場付錢，隨後兩人就開始喝酒聊天，在過程中，荒山亮得知A女在桃園沒有親戚，就說「可以把我當你哥哥」，怎料，不勝酒力的A女無力反抗，最後就被荒山亮得逞，一直睡到隔天早上才醒來，事後完全聯繫不上荒山亮。

▲荒山亮。（圖／翻攝Ric荒山亮臉書）
▲A女表示，事後再約荒山亮談判時，對方態度大變，拒絕給予和解金。（圖／翻攝Ric荒山亮臉書）
A女透露，自從去年丈夫逝世後，她就獨自扶養兩個小孩，但經濟上出現狀況，所以才請朋友幫忙聯繫荒山亮，希望對方能給她100萬元的和解金，否則就提告，怎料，原本表示愧疚的荒山亮，見面後態度大變，才會讓A女相當難過，決定到警局備案。

對此，荒山亮經紀人先前則回覆《NOWnews今日新聞》：「感謝各界媒體朋友關心，目前此事件荒山亮已委託律師處理，未來若有進一步消息再對外界說明。」而荒山亮本人堅決否認性侵一事，並直指女方因為缺錢，才會長時間對他進行恐嚇。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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