荒山亮捲性侵案！單親媽歌手現身淚訴「叫我把他當哥哥」

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不過A女回憶，當天她正忙著賣茶葉，荒山亮就跟她購買要價1萬2千元的5斤茶葉，並在錄音室現場付錢，隨後兩人就開始喝酒聊天，在過程中，荒山亮得知A女在桃園沒有親戚，就說「可以把我當你哥哥」，怎料，不勝酒力的A女無力反抗，最後就被荒山亮得逞，一直睡到隔天早上才醒來，事後完全聯繫不上荒山亮。
A女透露，自從去年丈夫逝世後，她就獨自扶養兩個小孩，但經濟上出現狀況，所以才請朋友幫忙聯繫荒山亮，希望對方能給她100萬元的和解金，否則就提告，怎料，原本表示愧疚的荒山亮，見面後態度大變，才會讓A女相當難過，決定到警局備案。
對此，荒山亮經紀人先前則回覆《NOWnews今日新聞》：「感謝各界媒體朋友關心，目前此事件荒山亮已委託律師處理，未來若有進一步消息再對外界說明。」而荒山亮本人堅決否認性侵一事，並直指女方因為缺錢，才會長時間對他進行恐嚇。
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