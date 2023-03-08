當兵像夏令營？台灣最大威脅　經濟學人：未下定決心

我是廣告 請繼續往下閱讀
文章指出，台灣曾是「世界上最危險的地方」，卻對中國的威脅麻木。只有在俄羅斯入侵烏克蘭之後，關於中國可能入侵的嚴肅辯論才變得正常。這在一定程度上受到中共對台灣進行資訊戰擾亂人心影響，也反映出台灣複雜的歷史與政治背景。
無論如何西方官員已經在為台灣可能與中國發生的鬥爭做準備，但台灣人對於自我身分認同、與中國是何關係以及是否該與中國打仗，卻都還無共識。「台灣人的未來取決於他們如何回答這些問題，尤其考量到距離下屆總統大選的日子越來越近。」
文章指出，中國將台灣視為叛亂省份，70多年來一直威脅可能憑藉武力統一。但直到最近，在美國的幫助下，台灣在20世紀擁有軍事優勢，並在和平的美中關係中佔據了一個模糊但安全的位置。然而在中國國家主席習近平掌權的這10年以來，美中關係從原來的經濟合作轉變為公開競爭，習近平以「戰勝美國」來談論民族復興，解放軍也以驚人的速度快速擴張。
中國目前擁有全球最大的海軍，預計到2025年將擁有400騷船艦，而美國則不到300艘，台灣僅26艘。解放軍開始能在兵推中戰勝美國，並且持續擴大飛彈儲備與核武庫，阻止外國軍隊進入台灣海峽。
中國同時也採取了更多「灰色地帶」行動，過去兩年，越過海峽中線、進入台灣西南防空識別區的解放軍戰機數量幾乎翻倍。2022年8月，時任美國眾議院議長裴洛西訪問台灣之後，中國隨即進行大規模圍台軍演，甚至首次發射飛彈飛越台灣上空。
但文章指出，在美國官員為共軍全面入侵的最壞情況預作準備的同時，台灣軍方更擔心封鎖或奪取離島等「灰色地帶行動」。台灣官員擔心，灰色地帶行動可能會成為對國際協防台灣意願的前期考驗。美國就算為了保衛台灣可能與中國作戰，但美國會為了金門而戰嗎？
隨著中國對台灣施加的壓力越來越大，台灣在積極尋求世界各國的支持蔡英文形容台灣是「全球捍衛民主的先鋒」，讓台灣遭到併吞，等於朝著習近平與普京追求的「強權即公理」的世界邁出一大步。除此之外，台灣作為全球半導體最重要的生產地點，台海衝突造成的經濟衝擊更絕對大於俄羅斯入侵烏克蘭。根據研究機構榮鼎諮詢估計，光是台灣遭到封鎖，就可能讓全球經濟損失超過2兆美元。
文章表示，台灣領導階層清楚，即使台灣有強大的民主與經濟上的重要性，也不足以讓世界在台灣遭受侵略時伸手支援台灣。從俄烏戰爭學到的經驗是，一個小國若被較大鄰國欺侮，必須先展現有自我抵抗的意志。當遭受侵略的一方勇敢反擊，這個世界才更有可能來幫助你。
文章指出，「但台灣還沒準備好戰鬥。」除了國防開支數十年來不斷下降，目前現役軍人僅16萬3000名，相較於解放軍的200萬人。儘管台灣有200多萬名後備軍人，但每年只能訓練其中11萬人。此外，台灣義務役常把當兵形容成「夏令營」，並且開玩笑說那裡只會掃地拔草，而非學習如何發射武器。
美國官員和台灣退役將領對於台灣的防禦戰略感到擔憂，因為台灣將多數國防預算用於購買戰機、戰車與軍艦，這些武器在30年前確實可以威嚇中國，如今在中國飛彈威脅下，這些裝備卻顯得脆弱。
雖然台灣政府重複美國關於「不對稱作戰」的主張，但國軍卻沒有做好「不對稱作戰」的準備。即使蔡英文總統宣布的延長義務役期與改革軍事訓練是一項進步，但這還不夠。
文章指出，中國對台灣最具威脅性的攻擊可能是心理戰。自俄烏戰爭爆發以來，台灣的媒體上充斥陰謀論及激起對美國不信任的中國政治宣傳，激發台灣民眾對美國的不信任。這類說法往往宣稱，是北大西洋公約組織（NATO）把俄羅斯逼到牆角，北約為了美國的利益而犧牲烏克蘭，台灣必須小心別被美國逼成下個烏克蘭。
這類說法在台灣廣為流傳程度令人驚訝。去年裴洛西訪台後，中國展開大規模圍台演習，當時不少台灣人將此怪罪政府與美國政治人物，而非中國的威脅行徑。文章認為，這類事件一定程度是中國擾亂台灣社會的虛假訊息發揮效果，但台灣的曲折歷史可能也有關係。
文章中介紹了中華民國與台灣的歷史，包括1945年日本戰敗後，台灣被中華民國政府接收，國民黨在1949年的中國內戰失利後逃往台灣，並實施長期實施軍事戒嚴與一黨專制，並且迫使台灣民眾只能說中華民國的「國語」、接受中國人的身份。直到1980年代末期台灣完全民主化後，遭到壓迫的本土認同才再次興起。
1992年曾有項民調顯示，只有17.6%的受訪者認為自己是「台灣人」、25.5%自認是「中國人」、46.4%自認「兩者都是」。政治大學選舉研究中心2022年進行的民調則顯示，61%的受訪者自認「台灣人」、2.7%自認「中國人」、32.9%「兩者都是」。文章認為，在解嚴後出生的年輕世代通常強烈認同台灣，少數台灣的老一輩可能依然認同中國，甚至希望有朝一日能統一。美國與中華民國斷交及不鼓勵台灣獨立，也使得一些台灣人對美國懷抱不信任感。
台灣即將在2024年進行總統選舉，候選人將必須在美中敵對日深的世界環境下，對於台灣的未來提出新藍圖。文章表示，若從認同感民調來看，民進黨應可輕鬆勝選；但認同感並非影響台灣政治唯一因素。
許多台灣人對於支持哪個政黨或支持統獨，心意仍未決。近來一項民調顯示，約57%受訪者支持維持現狀、不要戰爭。但文章指出，，台灣民眾恐怕不得不在獨立與統一之間做出選擇：到底要「為主權而戰」或者「為和平而投降」。
中共不斷在台灣散布失敗主義訊息，說美國操控台灣「分離主義」領導人挑釁中國，若中國「被迫」攻擊台灣是這些人的錯，台灣應該默默與中國合作對抗虛假的西方。
文章表示，台灣年輕人已經習慣這樣的宣傳，但他們是投票率最低的群體。投票率最高的群體位在55歲至75歲之間，其中包括最可能偏好綏靖的保守派民眾。前總統馬英九在去年地方選舉上，就曾高呼喊出「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」的口號，雖然中國議題並非地方選舉的主戰場，不過台海危機與對中政策勢必成為明年總統大選的辯論焦點。
文章在最後強調，台灣是民主國家，因此未來掌握在人民手中，但這也使得台灣很容易受到專制政權的傷害。中國已正在台灣媒體宣傳失敗主義與分裂內部言論，要靠台灣人團結來對抗。台灣人應該團結起來反對他們，決定自己是誰、相信什麼、是否會挺身戰鬥、以及可能為此付出的代價。台灣人對自由的珍惜，應該足以讓自己準備好為了自由做出犧牲。畢竟台灣人今日享有的自由，也是付出代價換來的。