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Google拿出媒體共榮基金3年3億元　唐鳯盼Meta盡快提出

▲數位發展部長唐鳳今（8）日表示，Google公布媒體共榮方案，希望Meta也能盡快提出。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.08）
▲數位發展部長唐鳳今（8）日表示，Google公布媒體共榮方案，希望Meta也能盡快提出。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.08）

記者李琦瑋／台北報導

有關媒體與數位平台分潤議題，Google今（8）日推出為台灣新聞業者量身打造的「台灣新聞數位共榮基金」，未來3年內將挹注新台幣3億元，協助新聞產業轉型發展和永續經營，並將持續與台灣政府和產業夥伴溝通、合作、共創新局。對此，數位發展部長唐鳳表示，感到很高興，希望Meta也能盡快提出相關方案。

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據市場調查機構Accenture的市場調查，科技進步改變台灣讀者和觀眾的行為，為新聞產業的營運帶來挑戰。從2003年到2020年，傳統出版品的分類廣告轉移到其他如交友、購屋、求職的分類網站，廣告營收下滑7成；但同時，有8成1的新聞讀者透過網路或社群媒體獲得新聞資訊，加上台灣有1,600萬的新聞使用人口，8大主要新聞網站的每月訪客流量卻高達4億，顯示新聞產業在數位應用上仍然還有成長機會。

Google表示，「台灣新聞數位共榮基金」由數位經濟暨產業發展協會獨立管理，該基金開放所有台灣新聞媒體申請，凡產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體，每週四都能在開放的辦公時間，向數位經濟暨產業發展協會報名、提案。

數位經濟暨產業發展協會將成立獨立的指導委員會和諮詢委員會，廣納數位轉型、新聞內容和技術方面的專業人才加入，針對媒體提交的方案提供建議；待方案確認後，再由協會審定、核發經費。目前協會規劃每單位每年以申請一個計畫為原則，預計在2023上半年完成第一輪徵件。

Google台灣總經理林雅芳表示，「雖然Google目前面臨大環境的挑戰，但台灣依然是我們的全球重要據點，過去投資台灣的各種計畫都會繼續進行。我們很開心今年在政府、產業公協會的共同努力下，推出新聞數位共榮基金，和台灣的新聞產業一起度過數位轉型的關鍵時刻、共榮共存。」將持續把創新的產品和服務帶來台灣，在台灣投資基礎建設和人才培育，運用各種技術與資源幫助台灣數位轉型。

數發部次長李懷仁指出，樂見也贊同Google提出的數位轉型共榮方案，同時盼望其他大型跨境數位平台跟進仿效；期待Google跟新聞產業能夠凝聚更多共識，進而推動更多合作，讓台灣成為資訊更加通暢、優質多元的民主社會。

三立電視資深副總經理林慧珍表示，「很高興聽到Google的計畫，承諾他們將繼續作為新聞業的合作夥伴，我們也很珍惜這個機會，幫助台灣新聞業數位轉型。」

唐鳳今天在Google方案公布前、於立法院受訪時表示，目前主要對話的對象是Google與Meta這兩大數位平台，Google今天公布他們先前所提，有關媒體共榮的具體方案，數位部蠻高興的，展現出先前新聞業者與數位平台第一波協調後的結果，Meta先前也認同新聞價值、幫助媒體數位轉型等等，也希望Meta能盡快提出相關方案。

另外，針對第二波對話時間，唐鳯說，先前有提到第二波的徵詢將針對網路原生新聞媒體，希望由NCC或文化部集結相關業者，會在這個月來進行，具體時間出來會讓大家知道。

數位部指出，行政院跨部會小組即將啟動新一輪新聞業和數位平台間的共榮對話，以進一步推動平台、新聞共榮，也鼓勵包含Google 的大型跨境數位平台繼續深化與支持台灣新聞產業之間的合作，以對台灣新聞業及整體民主發展帶來正面助益。

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