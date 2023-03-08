Google拿出媒體共榮基金3年3億元　唐鳯盼Meta盡快提出

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Google表示，「台灣新聞數位共榮基金」由數位經濟暨產業發展協會獨立管理，該基金開放所有台灣新聞媒體申請，凡產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體，每週四都能在開放的辦公時間，向數位經濟暨產業發展協會報名、提案。
數位經濟暨產業發展協會將成立獨立的指導委員會和諮詢委員會，廣納數位轉型、新聞內容和技術方面的專業人才加入，針對媒體提交的方案提供建議；待方案確認後，再由協會審定、核發經費。目前協會規劃每單位每年以申請一個計畫為原則，預計在2023上半年完成第一輪徵件。
Google台灣總經理林雅芳表示，「雖然Google目前面臨大環境的挑戰，但台灣依然是我們的全球重要據點，過去投資台灣的各種計畫都會繼續進行。我們很開心今年在政府、產業公協會的共同努力下，推出新聞數位共榮基金，和台灣的新聞產業一起度過數位轉型的關鍵時刻、共榮共存。」將持續把創新的產品和服務帶來台灣，在台灣投資基礎建設和人才培育，運用各種技術與資源幫助台灣數位轉型。
數發部次長李懷仁指出，樂見也贊同Google提出的數位轉型共榮方案，同時盼望其他大型跨境數位平台跟進仿效；期待Google跟新聞產業能夠凝聚更多共識，進而推動更多合作，讓台灣成為資訊更加通暢、優質多元的民主社會。
三立電視資深副總經理林慧珍表示，「很高興聽到Google的計畫，承諾他們將繼續作為新聞業的合作夥伴，我們也很珍惜這個機會，幫助台灣新聞業數位轉型。」
唐鳳今天在Google方案公布前、於立法院受訪時表示，目前主要對話的對象是Google與Meta這兩大數位平台，Google今天公布他們先前所提，有關媒體共榮的具體方案，數位部蠻高興的，展現出先前新聞業者與數位平台第一波協調後的結果，Meta先前也認同新聞價值、幫助媒體數位轉型等等，也希望Meta能盡快提出相關方案。
另外，針對第二波對話時間，唐鳯說，先前有提到第二波的徵詢將針對網路原生新聞媒體，希望由NCC或文化部集結相關業者，會在這個月來進行，具體時間出來會讓大家知道。
數位部指出，行政院跨部會小組即將啟動新一輪新聞業和數位平台間的共榮對話，以進一步推動平台、新聞共榮，也鼓勵包含Google 的大型跨境數位平台繼續深化與支持台灣新聞產業之間的合作，以對台灣新聞業及整體民主發展帶來正面助益。