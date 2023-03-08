燒肉便當賣220！館長喊「回購率100%」　製作過程遭狠酸

冒痘不再是困擾！ 8大營養素有效抗痘：牛奶、油炸、甜食竟都是地雷

冒痘不再是困擾！ 8大營養素有效抗痘：牛奶、油炸、甜食竟都是地雷
冒痘不再是困擾！ 8大營養素有效抗痘：牛奶、油炸、甜食竟都是地雷

每日健康-每日都做得到的健康

這幾年受疫情肆虐之故大家長期都戴著口罩，雖然幾個月前解禁了，還是有不少民眾因習以為常，所以外出還是會戴上口罩，但也讓很多人明明不是青春期卻拼命冒痘、用了痘痘貼還是沒有效。營養師指出，這樣長時間悶住臉部，會使油脂分泌更旺盛，造成毛孔堵塞，更易導致爆痘和氾濫的粉刺。另外，其實許多食物如牛奶、太油、太甜或太鹹的食物也會促進長痘。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大醫學院生理學研究所的營養師Ruby廖敏涵在IG粉專rabbit_nutrition指出，痘痘主要是由毛囊阻塞與發炎所引起，但其實長痘痘的原因很多，例如身心壓力大、荷爾蒙失調、飲食習慣、睡眠品質不佳、使用不當的化妝品、保養品、清潔習慣不良、卸妝沒卸乾淨等都可能造成爆痘。

很多人以為只要貼身含藥物成份的痘痘貼就可以治療痘痘，但Ruby指出，發炎的痘痘可分為丘疹、膿皰和囊腫型，而只有膿皰型痘痘才適合使用痘痘貼。

抗痘營養攻略

Ruby在此提供以下8種重要營養素，幫助大家效抵抗可惡的痘痘：

營養師廖敏涵 授權提供
營養師廖敏涵 授權提供
Omega-3脂肪酸：

如堅果、奇亞籽、深海魚等，能改善毛囊慢性發炎，還可降低血中IGF-1的濃度。

維生素B

如燕麥、糙米、豆製品、肉類等，促進人體新陳代謝，可減少油脂分泌過多。

維生素C

如芭樂、奇異果、柑橘、青椒等，能有效修復痘痘損傷的組織，加速傷口的癒合。

維生素A

如菠菜、紅蘿蔔、番茄、紅椒等，維持表皮/角質細胞的完整，加速傷口癒合並減少痘疤。

維生素E

如植物油、堅果、酪梨等，不但是強抗氧化劑，也具抗發炎的作用。

礦物質鋅：

如牡蠣、牛肉、堅果等，助於對抗引發痘痘的痤瘡丙酸桿菌，並可加速受傷皮膚的癒合及增強免疫功能。

益生菌：

如優格、優酪乳等，可減少和預防皮膚發炎，腸道菌會影響皮膚的健康。

植化素：

如彩虹蔬菜和水果，含豐富抗氧化成分，可減少慢性發炎。

致痘地雷食物

此外，Ruby也提醒大家也要注意會引發爆豆的食物：

1.精緻澱粉和醣類如甜食、含糖飲料、麵包等，會使胰島素分泌過量而增加IGF-1(類胰島素生長因子)，進而刺激皮脂腺分泌過多的油脂。

2.奶類製品如牛奶、冰淇淋、乳清蛋白等，會誘導胰島素分泌增加和IGF -1濃度上升，促使皮脂腺分泌油脂，刺激痘痘的形成。

3.高油脂食物或產品如油炸食物、洋芋片等，易刺激身體產生發炎因子造成身體發炎，使油脂分泌太多而容易爆痘。

4.高鹽食物如加工品、醃漬物等，會容易活躍皮脂腺，加劇痘痘的生長。

不過Ruby強調，因每個人的體質都不一樣，某些食物可能會容易讓某部分的人長痘痘，但對某些人可能沒有影響，因此，大家還是要根據各自身體的反應，找出會讓自己致痘的食物。

如果痘痘的情況真的比較嚴重，也建議尋求專業的皮膚科醫師治療。

 

本文經 營養師廖敏涵 IG粉專rabbit_nutrition授權報導

 

延伸閱讀
男女做「1件事」或有助穩定血糖！ 權威期刊稱：對單身者保護效果有限
取肋骨重建外耳！人氣男團「VERA」孟維罹小耳症分享心路歷程　走過挫折當愛心大使

日本花粉症患者多　同病相憐分享減輕苦痛法

高齡當爸對孩子健康也有影響！　專家列「易罹疾病風險」

地瓜可護心、護眼！醫揭2吃法：無調味蒸或煮最好

登山也不怕便秘！營養師排便順暢6撇步：平時就要開始這樣練習

我是廣告 請繼續往下閱讀