冒痘不再是困擾！ 8大營養素有效抗痘：牛奶、油炸、甜食竟都是地雷

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很多人以為只要貼身含藥物成份的痘痘貼就可以治療痘痘，但Ruby指出，發炎的痘痘可分為丘疹、膿皰和囊腫型，而只有膿皰型痘痘才適合使用痘痘貼。
抗痘營養攻略
Ruby在此提供以下8種重要營養素，幫助大家效抵抗可惡的痘痘：
Omega-3脂肪酸：
如堅果、奇亞籽、深海魚等，能改善毛囊慢性發炎，還可降低血中IGF-1的濃度。
維生素B：
如燕麥、糙米、豆製品、肉類等，促進人體新陳代謝，可減少油脂分泌過多。
維生素C：
如芭樂、奇異果、柑橘、青椒等，能有效修復痘痘損傷的組織，加速傷口的癒合。
維生素A：
如菠菜、紅蘿蔔、番茄、紅椒等，維持表皮/角質細胞的完整，加速傷口癒合並減少痘疤。
維生素E：
如植物油、堅果、酪梨等，不但是強抗氧化劑，也具抗發炎的作用。
礦物質鋅：
如牡蠣、牛肉、堅果等，助於對抗引發痘痘的痤瘡丙酸桿菌，並可加速受傷皮膚的癒合及增強免疫功能。
益生菌：
如優格、優酪乳等，可減少和預防皮膚發炎，腸道菌會影響皮膚的健康。
植化素：
如彩虹蔬菜和水果，含豐富抗氧化成分，可減少慢性發炎。
致痘地雷食物
此外，Ruby也提醒大家也要注意會引發爆豆的食物：
1.精緻澱粉和醣類如甜食、含糖飲料、麵包等，會使胰島素分泌過量而增加IGF-1(類胰島素生長因子)，進而刺激皮脂腺分泌過多的油脂。
2.奶類製品如牛奶、冰淇淋、乳清蛋白等，會誘導胰島素分泌增加和IGF -1濃度上升，促使皮脂腺分泌油脂，刺激痘痘的形成。
3.高油脂食物或產品如油炸食物、洋芋片等，易刺激身體產生發炎因子造成身體發炎，使油脂分泌太多而容易爆痘。
4.高鹽食物如加工品、醃漬物等，會容易活躍皮脂腺，加劇痘痘的生長。
不過Ruby強調，因每個人的體質都不一樣，某些食物可能會容易讓某部分的人長痘痘，但對某些人可能沒有影響，因此，大家還是要根據各自身體的反應，找出會讓自己致痘的食物。
如果痘痘的情況真的比較嚴重，也建議尋求專業的皮膚科醫師治療。
本文經 營養師廖敏涵 IG粉專《rabbit_nutrition》授權報導
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