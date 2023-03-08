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高齡當爸對孩子健康也有影響！　專家列「易罹疾病風險」

高齡當爸對孩子健康也有影響！　專家列「易罹疾病風險」
高齡當爸對孩子健康也有影響！　專家列「易罹疾病風險」

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】根據內政部110年人口統計資料顯示，國內女性生育平均年齡為32.29歲，其中35歲以上者逾3成（31.64%），是10年前(民國100年17.8%)的1.8倍。隨著國人晚婚遲育現象日趨普遍，高齡生產風險也隨之增加。對此，國民健康署呼籲，有意生兒育女者應及早進行生育規劃，把握25-35歲黃金生育年齡！

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高齡生育　不分男女風險皆提高

根據醫學研究統計，35歲以上高齡孕婦發生不孕、流產、早產機率較高，在懷孕期間罹患妊娠高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也會增加，且腹中寶寶出現低出生體重、染色體異常或其他先天缺陷的機率也隨之提升，依美國婦產科醫學會研究數據顯示，35歲產婦生出胎兒為唐氏症的風險約是25歲產婦的3倍!

此外，父親的年齡越高，越可能導致孩童心理及行為健康上的問題，如自閉症、注意力不足過動症、躁鬱症等。因此，夫妻雙方在適宜的年齡生育，不但能降低媽媽罹患高危險妊娠合併症的風險，對於寶寶的健康也能大大加分。

產前遺傳檢查　符合補助條件者應多加利用

為鼓勵風險較高的懷孕媽咪接受產前診斷檢查，國民健康署補助年齡在34歲以上、經診斷或證明曾生育過異常兒、本人或配偶家族有遺傳性疾病史，或其他可能生育先天異常兒(如超音波或孕婦血清篩檢胎兒可能有異常者)等風險較高的孕婦，只要在產檢醫院接受羊膜穿刺等產前遺傳診斷檢查，並填寫補助申請表，政府會提供5,000元的產前遺傳診斷檢查(羊膜穿刺)補助，低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，另行減免採檢費用3,500元，符合產前遺傳檢查補助條件者應多加利用。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56986

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