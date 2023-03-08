高齡當爸對孩子健康也有影響！　專家列「易罹疾病風險」

我是廣告 請繼續往下閱讀
高齡生育 不分男女風險皆提高根據醫學研究統計，35歲以上高齡孕婦發生不孕、流產、早產機率較高，在懷孕期間罹患妊娠高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也會增加，且腹中寶寶出現低出生體重、染色體異常或其他先天缺陷的機率也隨之提升，依美國婦產科醫學會研究數據顯示，35歲產婦生出胎兒為唐氏症的風險約是25歲產婦的3倍!
此外，父親的年齡越高，越可能導致孩童心理及行為健康上的問題，如自閉症、注意力不足過動症、躁鬱症等。因此，夫妻雙方在適宜的年齡生育，不但能降低媽媽罹患高危險妊娠合併症的風險，對於寶寶的健康也能大大加分。
產前遺傳檢查 符合補助條件者應多加利用為鼓勵風險較高的懷孕媽咪接受產前診斷檢查，國民健康署補助年齡在34歲以上、經診斷或證明曾生育過異常兒、本人或配偶家族有遺傳性疾病史，或其他可能生育先天異常兒(如超音波或孕婦血清篩檢胎兒可能有異常者)等風險較高的孕婦，只要在產檢醫院接受羊膜穿刺等產前遺傳診斷檢查，並填寫補助申請表，政府會提供5,000元的產前遺傳診斷檢查(羊膜穿刺)補助，低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，另行減免採檢費用3,500元，符合產前遺傳檢查補助條件者應多加利用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56986
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw