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行逕詭異非中邪！原來是愛滋病發 感染隱球菌腦膜炎

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

文/今健康 洪素卿

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一名36歲男子因為行為變得詭異、記憶缺失、甚至昏倒，二度被送往急診就醫，檢查發現，原來他這些意識改變不是腦傷，而是他感染隱球菌腦膜炎！檢查顯示，他的血液以及中樞系統都有大量HIV愛滋病毒，且免疫細胞CD4淋巴球數量不到兩百（cell/mm3），免疫低下以致隱球菌伺機感染。  醫師緊急將他收治入加護病房，男子仍一度命危，所幸給予抗真菌、減腦壓、抗病毒等系列治療後，終於救回一命。返回職場工作！

衛生福利部桃園醫院感染科主治醫師林宜君指出，該名患者第一次被送到急診時，主要是因為他行為變得詭異，記憶力減退、算錢算錯，甚至忘記收錢。當時急診抽血檢查發現患者有貧血、胃食道逆流的狀況，為他輸血以及補充葡萄糖輸液後，患者恢復清楚意識，也就讓患者回家。

兩天後患者再度被送到急診，這次他的意識狀態比前一次來更差，家人表示，患者「早上吃早餐時都還很正常」，但送到醫院的時候、昏迷指數只剩下8分。

腦部電腦斷層影像顯示患者並沒有腦內出血等狀況，懷疑可能是腦膜炎，除了開立抗生素治療，也隨即將患者收治於加護病房進一步評估治療。檢查發現，患者的HIV病毒量非常高，而CD4淋巴球則是很低、不到兩百，且有「隱球菌腦膜炎」感染，因此合併兩種抗真菌藥物治療。治療過程中，患者肺炎持續進展，一度插管、甚至由家人簽署放棄急救的聲明書。所幸持續用藥、搭配腰椎引流降低腦壓等措施後，患者狀況獲得控制。

感染穩定控制後，緊接著開始三合一抗愛滋病毒藥物治療。穩定用藥控制，後來、也回復了原來的工作！

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一般人很難想像HIV感染者出現神經症狀！但其實，HIV感染者除了可能因為免疫低下，伺機感染腦炎、腦膜炎；HIV病毒本身也可直接影響中樞神經系統。台大醫院雲林分院副院長、台灣愛滋病學會理事長洪健清醫師指出，1981年時就發現很多HIＶ感染者出現相關神經認知症狀，也就是所謂「HIV相關神經認知障礙(HAND)」、後來一度稱為愛滋病失智（AIDS dementia complex）。

他指出，就如同疾病名稱，HIV相關神經障礙症狀比較像是失智症，主要臨床特徵包括記憶力減退、思考遲鈍、注意力缺陷等。認知障礙的嚴重程度差異很大，從非常輕微、到很嚴重都可能。

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高效能抗愛滋病毒治療廣泛使用後，不僅包括隱球菌腦膜炎等伺機性感染風降低、HIV造成的嚴重認知障礙也減少！「及早診斷」、「及早開始治療」、「規律用藥」是保護感染者大腦，降低神經認知功能損害的重要方式。



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