行逕詭異非中邪！原來是愛滋病發 感染隱球菌腦膜炎

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衛生福利部桃園醫院感染科主治醫師林宜君指出，該名患者第一次被送到急診時，主要是因為他行為變得詭異，記憶力減退、算錢算錯，甚至忘記收錢。當時急診抽血檢查發現患者有貧血、胃食道逆流的狀況，為他輸血以及補充葡萄糖輸液後，患者恢復清楚意識，也就讓患者回家。
兩天後患者再度被送到急診，這次他的意識狀態比前一次來更差，家人表示，患者「早上吃早餐時都還很正常」，但送到醫院的時候、昏迷指數只剩下8分。
腦部電腦斷層影像顯示患者並沒有腦內出血等狀況，懷疑可能是腦膜炎，除了開立抗生素治療，也隨即將患者收治於加護病房進一步評估治療。檢查發現，患者的HIV病毒量非常高，而CD4淋巴球則是很低、不到兩百，且有「隱球菌腦膜炎」感染，因此合併兩種抗真菌藥物治療。治療過程中，患者肺炎持續進展，一度插管、甚至由家人簽署放棄急救的聲明書。所幸持續用藥、搭配腰椎引流降低腦壓等措施後，患者狀況獲得控制。
感染穩定控制後，緊接著開始三合一抗愛滋病毒藥物治療。穩定用藥控制，後來、也回復了原來的工作！
一般人很難想像HIV感染者出現神經症狀！但其實，HIV感染者除了可能因為免疫低下，伺機感染腦炎、腦膜炎；HIV病毒本身也可直接影響中樞神經系統。台大醫院雲林分院副院長、台灣愛滋病學會理事長洪健清醫師指出，1981年時就發現很多HIＶ感染者出現相關神經認知症狀，也就是所謂「HIV相關神經認知障礙(HAND)」、後來一度稱為愛滋病失智（AIDS dementia complex）。
他指出，就如同疾病名稱，HIV相關神經障礙症狀比較像是失智症，主要臨床特徵包括記憶力減退、思考遲鈍、注意力缺陷等。認知障礙的嚴重程度差異很大，從非常輕微、到很嚴重都可能。
高效能抗愛滋病毒治療廣泛使用後，不僅包括隱球菌腦膜炎等伺機性感染風降低、HIV造成的嚴重認知障礙也減少！「及早診斷」、「及早開始治療」、「規律用藥」是保護感染者大腦，降低神經認知功能損害的重要方式。
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