後新冠免疫「負債」影響幼童健康　中西醫聯合照護有助改善

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小心免疫力負債 留意健康警訊賴琬郁主任指出，台灣疾管署公布之統計，目前約有205萬之兒童、青少年已感染過新冠病毒，疫情高峰過後，除了需面對新冠感染後造成的後遺症與長新冠症後群之外，如今還需面臨免疫力的「負債海嘯」，也就是國家小幼苗反覆出現全身多器官系統不適的各種臨床後遺症。後新冠兒童最常見的本土症狀為咳嗽、疲憊、喉嚨問題、體力下降限制活動、喘促、胸痛及心悸等問題，在今年疫情高峰後又成為兒童、青少年近期門診求醫的臨床病症，家長們對於孩童的免疫力下降等各種健康警訊，仍須多加小心。
▲中國醫藥大學兒童醫院兒童後新冠門診15種本土症狀追蹤分析。
針對後新冠的孩童健康，成立兒童青少年後新冠整合照護團隊，除了以西醫兒科醫師首先透過特定檢查、定期追蹤來緩解病童的後長新冠症候群症狀，同時經由中醫兒科診察，常可發現感染後患童的舌頭如白草莓舌般，此為中醫濕熱夾雜之證型，中醫理論「濕邪」具重濁黏滯之特性，病勢纏綿，導致病程延長難癒。
重點穴位按摩 加速緩解長新冠初期可使用清濕熱藥物，後續恢復期可使用參苓白朮散、六君子湯等除濕健脾處方，或生脈飲、炙甘草湯等益氣滋陰等處方調養，恢復階段可以燉煮四神湯(山藥、芡實、蓮子、茯苓)，搭配薏仁加強祛濕健脾。另外，無法接受口服中藥之兒童，也可透過中藥藥浴，採用防風、黃耆、白朮、桂枝等中藥材進行泡澡薰蒸，有助扶正祛邪、益氣固表。
賴琬郁主任建議，家長不妨學會在內關、神門、背部膀胱經與捏脊等穴位按摩，幫助孩童加速調節自律神經與腸道功能，有助於緩解孩童長新冠症候群多重病徵。鼓勵照顧者多陪伴、多傾聽，可以緩解後新冠後遺症對孩子心理的負面影響。雖然需要戴著口罩，到戶外活動曬曬太陽，仍是轉移注意力、恢復好心情的方法。避免免疫負債，還是有必要常規接種疫苗。飲食方面則選擇各種原型食物，少碰冰涼油炸刺激性食物，以免確診康復後濕熱夾雜的症狀更嚴重。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56980
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