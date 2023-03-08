人物／龍巖創辦人李世聰辭世　事業交棒女兒陰宅跨陽宅

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但1990年代，電子端子榮景不再，如何轉型成為李世聰的難題，當時因緣際會下買下台北縣三芝鄉的七十甲墓地，他竟毅然決然結束家中的電子事業一腳踏入殯葬業，並發下豪語說要當殯葬業的台積電。
為了經營好殯葬業、破除大家對殯葬業雜亂無章的看法，李世聰特別到日本取經，聘請民俗學專家當顧問，並制定禮儀流程，提升殯葬業的服務水準，還特別邀請日本建築大師安藤忠雄設計墓園，都讓世人打破對殯葬業的刻板印象。只不過，這期間他的爭議也不少，龍巖導入的「生前契約」被質疑是「非法吸金」，為了解決這個問題，他要求業務員開發票，一切透明化才慢慢讓大家釋疑，重新贏得消費者的信任。
李世聰財力雄厚，他所領導的龍巖集團不只經營殯葬業，也投資彰銀、大立光、台積電，甚至是美國股神巴菲特的波克夏海瑟威、Google母公司Alphabet等公司股票。其中，投資彰銀堪稱龍巖財務操作的經典之作，根據媒體統計，龍巖集團投資彰銀前後4年就大賺約34億元，飽賺出場。
不僅如此，李世聰也多次嘗試買媒體，中嘉案、壹傳媒交易案都傳有他的名字。
據了解，李世聰在一次聚會場合中，因為唱歌唱到一半手上麥克風滑落，被台大醫學院副院長吳明賢注意到，才發現是中風症狀，緊急開刀撿回一命，在鬼門關前走一遭，隨後又傳出他罹癌的消息，龍巖集團因此啟動接班計劃，2020年正式由女兒李凱莉接棒，李凱莉的丈夫林孟叡順勢進入董事會，近年來兩人攜手跨足不動產開發，被大家稱「陰宅跨陽宅」，位於南港車站旁忠孝東路上的捷運南港站2號出口處的自有土地，就自地自建「龍巖南港商辦大樓」。
勇於創新、做事雷厲風行的李世聰，情史當然也常躍上媒體版面，雖然有正宮太太，但2018年傳出與「最美董事長」寒舍集團董座賴英里同遊日本，還參加了奢華的「九州七星鐵道之旅」，六天五夜繞九州一圈，且不只日本，據傳兩人還曾到歐洲旅遊，不過兩人戀情只維持2年多，據傳有親友反對才讓兩人感情出現裂痕。
龍巖2022年前三季營收30.25億元，稅後純益爲 11.01億元，每股純益爲2.62元。龍巖從生命產業出發，發展多角化事業、持續擴大成長空間，包括金融投資與不動產，如今高齡化社會到來，如何立足生命產業迎向未來挑戰，都是二代李凱莉接班的重要課題，生命產業新時代正要展開。