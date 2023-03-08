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李世聰病逝！生前罹「最惡性腦瘤」　醫：有8症狀要注意

▲龍巖集團證實，創辦人李世聰辭世。（圖／翻攝自龍巖集團官網）
▲龍巖集團證實，創辦人李世聰辭世。（圖／翻攝自龍巖集團官網）

記者潘毅/綜合報導

龍巖集團創辦人李世聰今（8）日傳出離世消息，享壽65歲，稍早集團也證實此事，相關治喪事宜正進行籌備中，感謝各界關心。據了解，李世聰3年前參加一場聚會時，就曾全身無力，後來檢查後發現罹患腦瘤中的「神經膠質細胞瘤」，過去更有醫師提醒，當身體出現8種症狀，就得留意是否為腦瘤影響。

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國泰醫院神經外科醫師謝政達、張志儒在《國泰綜合醫院》網站上撰文衛教「腦瘤發生原因，到目前為止尚未明瞭，雖然有許多因素可能與腦瘤有關，包括遺傳、外傷、免疫性、環境因素或某些物理或化學因素，甚至病毒感染等，但都無法確定，因此長腦瘤的患者無法追究其原因」。

▲龍巖集團創辦人李世聰辭世。（圖／翻攝自龍巖集團官網）
▲龍巖集團創辦人李世聰辭世。（圖／翻攝自龍巖集團官網）
兩位醫師也提醒，當有下列的8種症狀時，必需懷疑腦瘤的可能：

一、視力逐漸模糊，視野逐漸狹窄：這是因為腦瘤造成腦壓增高，壓迫視神經，引致視力模糊，看東西迷濛而不真實。至於視野的缺損，則多在兩側，好像有布簾遮住般。少數視力差的老年病患，在接受白內障手術後，視力並未獲得改善，也是因為長腦瘤之故。

二、眼睛外觀變形：包括眼皮下垂、眼球外突、眼睛無法往外看等，這是因為負責眼球運動的腦神經受損，問題在腦部而不在眼睛。

三、單側聽力變差：先是平衡及聽神經（第八腦神經）受壓，有陣發性的耳鳴、聽力逐漸變差、有可能伴隨著同側臉麻，接著腦幹處負責顏面感覺的三叉神經（第五腦神經）以及負責吞嚥的舌咽神經、迷走神經及腦幹受壓迫，造成吞嚥困難、步態不穩、甚至視力模糊，這是典型聽神經瘤引起的症狀。

四、吞嚥困難以及步態不穩：吞嚥食物（尤其是流質）時常會嗆到，聲音沙啞，無法大聲，下肢緊繃，無法大步邁開，容易摔倒。這些是後顱窩腫瘤壓迫舌咽神經、迷走神經以及腦幹所引起的症狀。

五、單側肢體麻木或者無力：類似中風的症狀，但不及中風來得急遽，而是漸進性的。這是因腦中負責運動功能的錐體束系統，受到壓迫所造成。

六、人格的改變：大腦的額葉或者顳葉受到侵犯時，會有記憶明顯變差、情緒失控、行為舉止錯亂、答非所問等異常的症狀。

七、荷爾蒙的異常：年輕婦女無故停經及乳汁過度分泌；手腳、鼻子、下巴慢慢變大，鞋子逐漸穿不下；月亮臉、水牛肩、身軀肥大、四肢瘦小，這些都有可能是腦下垂體腺瘤不正常的分泌荷爾蒙所致。

八、癲癇的發作：也有部分腦瘤是以癲癇形態表現：嘴角抽搐、手腳痙攣、然後全身性發作。

醫師也補充道，上述腦瘤可能產生的特殊8症狀，至於一般常見的頭痛、頭昏、失眠、記憶衰退等，為功能性障礙，不代表有腦瘤的存在。

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