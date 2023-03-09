板機指、五十肩、腱鞘炎長年疼痛無解　小針刀解除頑固性疼痛

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組織沾黏需開刀 中醫師推圓針解套若局部組織已經沾黏，一般治療方式根本很難將沾粘處鬆解開來，所以治療難以收到效果，以致於要開刀才能處理，賴睿昕醫師通常會建議患者試試圓針。圓針又稱做小針刀，是將中國傳統醫學的針灸「針」，和現代醫學的手術「刀」，結合為一體的新醫療工具，融合解剖與經絡原理，鬆解鈣化沾黏的軟組織。小針刀的特色是無切口、不流血、痛苦小，不吃藥，真正的綠色療法。對於一般常見的腱鞘炎、神經痛，如媽媽手、板機指、網球肘、五十肩等或療效不彰之頑固性疼痛、久年痠痛皆有特殊療效。
圓針療法解除沾黏、改善循環 經前腰痛也改善圓針療法的優點是將治療簡單化，賴睿昕醫師說明，把過去需要長時間針灸復健的治療，或只能服用止痛消炎藥的症狀、需要精密外科技術的疾病，使用圓針簡單的鬆解、剝離、剷、削等手法來處理，針刺時間短，病人除了感受到打針般的疼痛感外，就是類似針灸的脹、麻和酸等感覺而已。
小針刀除了剝離肌肉和韌帶、神經、血管之間軟組織黏連病變，鬆解肌肉，重新改善血液循環，恢復肢體正常生理功能，以消除炎症酸痛，而圓針除了骨傷科的痠痛疾病以外，其實對於婦科疾病也有幫助。賴睿昕醫師分享，鄒小姐月經來時就伴隨嚴重腰痛與腰痠，經診斷發現尾椎八髎穴附近有非常多筋結，經過圓針鬆解筋結後，經痛與腰痠也跟著改善。
超微針刀恢復平衡 疏通氣血阻滯隨科技的進步，現在已經發展成超微針刀，看起來與一般的針灸針無異，但是也有針刀的效果，其實鬆解筋結就能疏通氣血，改善組織循環，人體所有產生的不舒服來自於失去平衡，靜態或動態平衡，針刀能鬆解組織粘連疤痕，使病變局部組織結構恢復正常解剖關係與功能。鬆解軟組織粘連與纖維化疤痕，解除病變局部血管神經壓迫牽拉，消除物理致痛因素，同時改善局部循環，加速排除代謝產生之化學致痛產物。消除病理性應力狀態，使人體結構恢復鬆緊平衡、動態或靜態平衡，最重要的還可以疏通氣血阻滯依據四診八綱與經絡氣血辨證論治，應用通則不痛原理，疏通阻滯，使氣血流暢，陰陽調和，達到治療作用。
有些人不適合小針刀，賴睿昕醫師指出，包含對於針灸極度恐懼或是正在發燒，凝血功能異常的患者都不太建議使用。而體質極度虛弱或有高血壓的患者，應先告知醫師。術後兩天內應保持施術部位清潔乾燥，避免浸浴泡溫泉，以預防感染。患者應遵照醫師指示，按時回門診檢查治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57075
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