打呼簡單捲舌頭有助改善！醫：３情況早治療，防中風等疾病。

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劉承信醫師表示，打呼是由於睡覺時呼吸造成上呼吸道軟組織震動所引起，除了家族史、老化等不可避免的因素外，也特別容易發生在上呼吸道狹窄的病人，如肥胖、鼻塞、扁條線肥大、下巴後縮等。另外藥物影響、抽菸、酗酒等也都很有可能發生。有將近一半的男性與三成的女性都有「習慣性打呼打呼」的困擾。
空氣吸到肺需要「過５關」，其中一關卡住就容易打呼！
劉承信醫師指出，空氣從外界進入到肺部被身體呼吸利用,其實需要通過五個關卡，包括鼻子、軟顎、扁桃腺、舌根、喉及氣管區域等，這些關卡一旦發生狹窄，空氣通過的時候就會像管樂器吹奏產生震盪，因而產生打呼。
打呼和中風、動脈硬化有關？醫指３種情況盡早治療！
劉承信醫師表示，雖然打呼未必人人都需要治療，但打呼除了影響枕邊人、影響社交，也會對身體健康造成影響。已有不少研究顯示與頸動脈粥狀硬化、中風等有所關連。
醫師建議三種情況應積極處理，包括合併睡眠呼吸中止症或是鼻塞；已經影響到自己的睡眠品質、專注力、工作學習表現；已經影響到同床共枕的伴侶的睡眠品質。建議日常可多自行觀察或請旁人觀察，如有需要盡早檢查並改善。
日常觀察自己是否有打呼，盡早檢查更有助身體健康！
劉承信醫師指出，診斷睡眠疾病的關鍵因子，通常會詢問、檢查疾病史，如是否有睡眠呼吸中止症、鼻塞問題、肥胖問題等，民眾日常也可自行觀察或請身邊的人觀察。
阻塞型睡眠呼吸中止症：診斷時通常會詢問晚上睡覺打呼的頻率、會不會睡到一半停止呼吸、會不會睡到一半突然醒來（通常伴隨著嗆咳、深呼吸）、會不會翻來覆去？會不會有晚上踢腿、夜尿的狀況？還有白天會不會覺得睡不飽、頭痛頭暈、耳鳴？另也可透過問卷評估、PSG睡眠檢查、內視鏡檢查等。
鼻塞問題：有沒有過敏症狀（打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛鼻子癢）、鼻竇炎症狀（鼻塞、黃膿鼻涕、臉鼻悶脹感）或張口呼吸，有黑眼圈或是總是被人說很疲憊呢？
肥胖問題：評估頸部粗細、肥胖BMI，因為這些都可能會造成打呼或睡眠呼吸中止症。
打呼睡不好又影響健康，醫教４步驟有助止鼾！
治療第一步：調整生活劉承信醫師表示，治療打呼的第一步就是調整生活，如減重、側睡、戒菸戒酒，也可使用止鼾枕頭，對姿勢性打呼可達一定程度控制。平時也可做如舌尖向上、舌頭後捲、說A音、吹管樂、細管吸吮等簡單的口腔運動，可8分鐘、15分鐘、30分鐘，強化舌頭與軟齶的張力。
治療第二步：治療鼻阻塞治療第二步會是鼻阻塞治療，打呼者幾乎都需評估鼻塞情況，如有鼻塞可鼻沖洗、口服藥物、鼻噴劑、鼻撐開器、鼻部相關手術等治療。
治療第三步：配戴裝置第三步會建議配戴裝置，如止鼾牙套、連續性正壓呼吸器、下頷骨矯正、尺弓擴張等，這些器具可再減少打呼或甚至睡眠呼吸中止症。
治療第四步：介入性治療第四步則建議介入性治療，若保守治療無效可考慮，如懸雍顎弓成型術、雷射懸雍顎成型術、軟顎無線射頻(電波)手術、軟顎植入物手術、舌根手術、下頷骨矯正等，都可再與醫師詳細討論。
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