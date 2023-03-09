因應清明掃墓人潮 18日起免費搭掃墓公車、墓區周圍交管
因應清明節即將來臨，掃墓人潮將在下週起逐漸增加，台北市政府交通局也提前做因應，今（9）日上午召開記者會，說明清明連假前夕墓區周邊交通管制，以及5線免費掃墓公車。交通局方面表示，從18日開始，富德公墓、南港軍人公墓以及陽明山公墓將會進行交通管制，並且在管制區域加開免費掃墓公車。
記者丁上程／台北報導
交通局表示，因應清明掃墓人潮及車流量增加，從下週六（18）起針對富德公墓、南港軍人公墓以及陽明山公墓等地點，進行所有車輛或部分車輛的通行管制，其中禁止所有車輛行駛的路段，則有崇德街與富陽街口、研究院路4段與木柵路4段159巷三岔路口、文山區西寒寺前三岔路口、木柵路5段18號，以及崇德街與崇德街146巷。
而另外僅允許機車通行，汽車禁止通行的路段，則有木柵路5段43巷與木柵路5段巷口、木柵路5段西側（萬福橋公車站）站牌、研究院路4段與研究院路3段路口，以及南港區研究院路3段（中華科技大學）。至於陽明山公墓的部分，行義路與泉源路以及惇敘工商東側門禁止汽機車通行；泉源路往陽明山墓區入口則是允許機車通行、汽車禁行。
針對汽機車交通受管制的區域，交通局方面也按照往年慣例，加開「免費掃墓公車」，一共分為木柵線（動物園站-萬福橋-富德靈骨塔）、南港線（南港軍人公墓-富德公墓辦公室-富德靈骨塔）、崇德線（麟光站-崇德街-富德公墓辦公室）、陽明山線（惇敘工商-陽明山靈骨塔）以及軍人公墓線（南港軍人公墓-忠靈堂）。
交通局強調，免費掃墓公車中，除了軍人公墓線班距較長，為20-30分鐘外，其餘各線的班距為3-10分鐘，末班公車皆為下午17時發車；此外搭乘掃墓公車時，必須得全程配戴口罩，提醒民眾多加注意。