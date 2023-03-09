孩子身高落後要盡快就醫！ 骨科醫師提醒：錯過「黃金期」就不會再長高了
不少被公認為男神的男明星除了高顏值，大多都有至少180甚至185公分的身高，骨科醫師指出，男生約於11至15歲進入青春期，一旦第2性象徵發育成熟、生長板閉合後就不會再長高了，因此呼籲家長一旦發現小孩的長高幅度小 、身高落人後，或是出現性早熟的跡象時一定要盡快就醫，否則錯過黃金長高期就無法繼續長高。
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骨科醫師陳鈺泓在臉書粉專《鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師｜新北板橋骨科脊椎專業 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術》分享，常有家長帶著15、16歲的青少年看診，表示「兒子國三了都還沒160公分，以後會不會矮人一截」，對此陳鈺泓說明，男生通常約於11歲至15歲、女生約於10至13歲開始進入青春期，這時也是孩子急速長高的黃金時刻，隨著第2性徵發育趨於成熟、生長板一旦閉合，就代表不會再長高了。因此他提醒家長一旦發現孩子生長落後就要把握時機就醫，千萬不要錯失小孩的黃金長高期。
如何判斷應該要就醫？
醫師會根據診斷結果，視情況給予生長激素或抑制賀爾蒙等療法，但陳鈺泓也強調，飲食、運動與睡眠仍是孩子長高的關鍵。
- 長高幅度小 、身高落後於人：小孩一年的身高成長不到4公分或是身高落在同年紀孩子的3%以下，應就醫診治；
- 性徵過早出現 、性早熟：女生在8歲以前出現性徵，男生在9歲以前出現性徵，就可能是性早熟。性早熟會讓孩子一開始比同年齡層更早長高，但卻容易造成骨齡加速超前，使骨頭生長板提早閉合，反而造成在成人時身高矮小。
本文經 陳鈺泓醫師 臉書粉專《鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師｜新北板橋骨科脊椎專業 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術》授權報導
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