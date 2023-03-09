主動脈剝離者都有「1情況」！　35歲以上比率高達52.5%

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主動脈剝離全身缺氧致休克 體重超標高風險臺中榮總嘉義分院心臟血管外科醫師林伯翰說明，像阿明這麼幸運的主動脈剝離患者為數不多，半數的人碰上可能再也回不了家。主動脈剝離(Aortic dissection)好發年齡在40到70歲間，是極致命的心血管疾病，48小時內死亡率高達50%，死亡率以每小時約1%的速率增加。
值得注意的是，許多主動脈剝離案例，患者都有體重超標的情況，肥胖會造成高血壓、高血脂及高血糖，連帶造成血管慢性發炎或形成粥狀斑塊硬化，有高機率導致主動脈血管破裂，使血液跑到主動脈中、外層間，血流將主動脈撕裂剝離形成「假腔」，全身出現缺血、缺氧、昏迷及休克的「主動脈剝離」。
預防心血管疾病 肥胖提升致病率儘管臨床發現「肥胖」與主動脈剝離有一定相關性，但根據衛福部最新出爐的健康促進統計年報，台灣肥胖人口逐年上升，35歲以上肥胖比率達到52.5%，40至64歲人口肥胖及高血壓比例近3成，65歲以上肥胖及高血壓比例更飆破6成，顯示國人肥胖問題嚴重，令人憂心心血管致病率會連帶提升，而高血壓恰好為主動脈剝離症最主要的風險因子。
三高都是吃出來的 執行體重管理、避免三高林伯翰說到，「多數三高都是吃出來的」，國人飲食應盡量避開高升糖飲食及精緻澱粉，多吃原型食物並盡可能減少調味，避免不當飲食引起肥胖，才能免於使心血管因長期發炎、血管內皮受損，產生血管斑塊、心肌梗塞或主動脈剝離。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56984
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