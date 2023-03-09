睡覺打呼恐致命！　「睡眠呼吸中止缺氧債」精準預測心血管疾病

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睡眠呼吸中止症 與心、腦血管疾病息息相關「可是，醫師，我覺得我的睡眠很好，每天起床都覺得有睡飽，白天精神也很好啊！」王先生道；「哎呦!你不知道你這睡眠呼吸中止的指數這麼高，會造成心臟病嗎？」一旁的王太太焦急地在醫師還沒開口前搶先說道。
亞東醫院睡眠中心主任林倬漢醫師指出，在臨床上不乏像王先生一樣自覺無睡眠相關障礙的症狀，而是被枕邊人拉來醫院，或是被原本心血管疾病相關的醫師轉介來進行睡眠檢查的患者。根據研究發現，睡眠呼吸中止症跟心血管疾病及腦血管疾病有強烈的關聯，因此不單是自覺有睡眠障礙的病人會受檢，無明顯睡眠障礙症狀的病人，在有心血管或腦血管疾病方面的考量時，也需進行睡眠檢查。
睡眠呼吸中止缺氧債評估 精準揪出死亡風險傳統的睡眠呼吸中止指數無法準確地抓出心血管疾病的高危險群，而利用「睡眠呼吸中止缺氧債」，可精準地抓出有心血管疾病死亡的風險比是一般人約2倍的高風險族群。
林倬漢醫師說明，一般的睡眠檢查得到的睡眠呼吸中止指數，會被視為診斷及治療上最重要的依據。自2019年起，哈佛大學的研究人員針對整晚的睡眠檢查進行更精細的計算，他們納入整晚缺氧的時間、缺氧次數和缺氧下降深度，根據研究發現，睡眠檢查中缺氧的嚴重度，在預測心血管及腦血管事件上會比傳統的睡眠呼吸中止指數來得好。
勿輕忽睡眠狀況 有問題應就醫診斷林倬漢醫師也呼籲，任何有睡眠問題的民眾，千萬不要忽視自己的睡眠狀況，有相關問題皆可至睡眠整合門診及洽詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57002
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