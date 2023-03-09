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睡覺打呼恐致命！　「睡眠呼吸中止缺氧債」精準預測心血管疾病

睡覺打呼恐致命！　「睡眠呼吸中止缺氧債」精準預測心血管疾病
睡覺打呼恐致命！　「睡眠呼吸中止缺氧債」精準預測心血管疾病

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】45歲的王先生長年睡覺時打呼，而打呼聲更是令家人無法忍受，太太因為王先生打呼的噪音，夫妻分房睡近一年，為了解決打呼的問題，在太太三催四請下，王先生來到醫院接受一晚的睡眠檢查。在門診看報告的當下，被醫師告知其睡眠呼吸中止指數為50，即每小時有50次呼吸氣流障礙，是重度的睡眠呼吸中止症。

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睡眠呼吸中止症　與心、腦血管疾病息息相關

「可是，醫師，我覺得我的睡眠很好，每天起床都覺得有睡飽，白天精神也很好啊！」王先生道；「哎呦!你不知道你這睡眠呼吸中止的指數這麼高，會造成心臟病嗎？」一旁的王太太焦急地在醫師還沒開口前搶先說道。

亞東醫院睡眠中心主任林倬漢醫師指出，在臨床上不乏像王先生一樣自覺無睡眠相關障礙的症狀，而是被枕邊人拉來醫院，或是被原本心血管疾病相關的醫師轉介來進行睡眠檢查的患者。根據研究發現，睡眠呼吸中止症跟心血管疾病及腦血管疾病有強烈的關聯，因此不單是自覺有睡眠障礙的病人會受檢，無明顯睡眠障礙症狀的病人，在有心血管或腦血管疾病方面的考量時，也需進行睡眠檢查。

睡眠呼吸中止缺氧債評估　精準揪出死亡風險

傳統的睡眠呼吸中止指數無法準確地抓出心血管疾病的高危險群，而利用「睡眠呼吸中止缺氧債」，可精準地抓出有心血管疾病死亡的風險比是一般人約2倍的高風險族群。

林倬漢醫師說明，一般的睡眠檢查得到的睡眠呼吸中止指數，會被視為診斷及治療上最重要的依據。自2019年起，哈佛大學的研究人員針對整晚的睡眠檢查進行更精細的計算，他們納入整晚缺氧的時間、缺氧次數和缺氧下降深度，根據研究發現，睡眠檢查中缺氧的嚴重度，在預測心血管及腦血管事件上會比傳統的睡眠呼吸中止指數來得好。

勿輕忽睡眠狀況　有問題應就醫診斷

林倬漢醫師也呼籲，任何有睡眠問題的民眾，千萬不要忽視自己的睡眠狀況，有相關問題皆可至睡眠整合門診及洽詢。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57002

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