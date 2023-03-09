3／20起確診改「0+n」免隔離！　恢復實體看診、取消同住0+7自主防疫

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確診免隔離 輕症採0+n自主健康管理指揮中心宣布，自今（2023）年3月20日（個案採檢日）起，輕症或無症狀確診者，不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，只需通報中重症確診者。
王必勝提到，由於疫情穩定，防疫措施鬆綁後反彈幅度也不高，再加上國內同步推動「疫苗+1」活動，進一步提升群體免疫力，因此決定調整措施，減少確診隔離對民眾的影響，並減輕醫療端、行政端壓力。
指揮中心發言人羅一鈞表示，0+n的n最多為10天，指揮中心建議輕症陽性個案有症狀時應在家休息，避免非必要外出，若因生活必須而需外出時，應全程配戴口罩。
若已無症狀或症狀緩解，就不受「必要」、「非必要」外出限制，可以安心外出，但仍需配合自主健康管理措施直到「快篩陰性」，或「距離發病日或採檢陽性日已達10天」無需採檢，即可解除。
羅一鈞提到，3月20日起0+n新制上路後，所有的規定都屬於指引建議性質，民眾若沒有遵守規定，沒有處罰機制，也沒有相關罰則，規定由民眾自主進行。
不過，羅一鈞、王必勝強調，確診者外出時應全程配戴口罩，有重症風險因子的民眾，包括65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全/免疫低下病史者等，快篩陽性後應迅速就醫，讓醫師能及時開立口服抗病毒藥物。
配套措施一併調整 確診回歸實體看診3月20日起調整現行「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義，如為新冠檢驗陽性，且出現肺炎需氧氣治療或其他新冠相關併發症，因而住院（含急診待床）或死亡，醫事人員才須通報。
而相關配套措施也同步於3月20日起調整實施，羅一鈞表示，3月20日起取消開立隔離單或隔離通知書，同住家人與入境0+7自主防疫也一併取消，但家中若有確診者，建議配戴口罩、勤洗手，維持良好衛生習慣，在確診自主健康管理期間避免一起用餐。
此外，數位新冠病毒健康證明系統（DVC）及健康存摺中確診、檢驗資料也停止更新，數位證明的申請與下載將去任務化。而輕症確診者簡訊通知、自主疫調回報也一併取消。
而居家照護遠距諮詢也一併取消，羅一鈞表示，3月20日起確診者看診回歸常規醫療服務，如果有就醫需求，採實體看診，不過，民眾若要到醫院探病、陪病、就醫、檢查，醫院若有公佈相關防疫措施，例如：篩檢結果、無症狀才能進入等，請大家一起遵守。
另外，羅一鈞也提到，如果民眾有需要使用抗病毒藥物、清冠一號、針劑等，只要符合相關規定，仍會持續提供公費藥物使用。
關於喪葬部分，過去須採「盡速火化」，這項措施也同步取消，盡速火化將走入歷史。死亡的喪葬慰問金跟關懷金，也會一併調整適用的對象。同時也開放親友瞻仰儀容，不過須佩戴口罩、避免直接碰觸遺體。
指揮中心表示，為利政策調整推動順利，規劃3月20日至26日為7天緩衝期，民眾若於3月20日持3月19日家用快篩陽性證明至醫療院所就診，如醫病雙方均同意3月19日快篩結果且醫師評估為確診個案，仍適用舊版病例定義及相關防治措施。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57102
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