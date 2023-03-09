肝病仍是國人第十大死因　遠離肝癌一定要做「這件事」

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B、 C肝帶原 恐演變肝癌臺北市立聯合醫院忠孝院區家庭醫學科醫師廖虹雯說，B型與C型肝炎病毒可藉由血液、體液、垂直傳染，帶原者若沒有透過篩檢，獲得即時的追蹤與治療，則可能演變至肝炎、肝硬化甚至是肝癌。C型肝炎病毒不僅造成肝臟的發炎與病變，也會引起全身性的發炎反應，增加肝外併發症的風險，例如：糖尿病、血脂異常、淋巴癌、再生性不良貧血、冷凝球蛋白血症等。
C肝治癒率逾95%以上 放寬藥物給付盼根除廖虹雯指出，自1986年開始，B型肝炎疫苗列入新生兒常規注射，使得B型肝炎帶原率顯著下降，是台灣重大公衛成就。C型肝炎目前沒有疫苗可以預防，但隨著口服抗病毒藥物的問世與發展，C型肝炎的治癒率可高達95%以上，且副作用比傳統治療低。C型肝炎口服抗病毒藥物已於2017年納入健保給付，在放寬給付條件後，讓更多C型肝炎患者得以接受治療，並成功根除C型肝炎病毒。
成人B、 C肝篩檢 及時治療與追蹤衛福部發布「國家消除C肝政策綱領（2018-2025）」，從預防、篩檢、治療，從基層醫療院所、地區醫院、區域醫院至醫學中心，從診間到社區，透過精準的公衛防治計畫、一條龍與在地化服務，全面防治C型肝炎，守護民眾健康。許多B型或C型肝炎帶原者可能沒有症狀，也不會特別去做檢查，是透過免費篩檢才得知自己有病毒帶原，及時轉介至腸胃科追蹤和治療。
有鑑於預防與篩檢勝於治療，目前臺北市立聯合醫院各院區與院外門診部，以及不定期舉辦的社區篩檢，提供45歲至79歲成人，與40歲至79歲原住民，終身一次免費的B型與C型肝炎篩檢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56961
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