無病史中年男急診室大叫一聲倒地！　急救驚見冠狀動脈90%阻塞

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復甦後照護「低體溫治療」 降低腦部缺氧受損率彰基急診暨重症醫學部醫師林資洋指出，在復甦後的照護上，彰基急診添購美國心臟醫學會急救流程中提及的目標低體溫治療設備（冰毯機），冰毯機是一個非常簡單、卻又有效的治療方式，主要是使用在符合條件的復甦後患者，當人體的體溫下降，可以減少腦部的氧氣代謝率及電氣活動，降低腦部因缺氧而受損的機率。
突發或無原因胸悶、胸痛 應盡早就醫診治廖英傑表示，心肌梗塞其實是一個突發的狀況，當然前身是因為有心血管疾病，但是其實很多的病患在還不知道心血管疾病的時候，就有可能突發心肌梗塞。所以，提高警覺是非常重要的，不管本身有沒有心血管疾病，都要注意以下的原則，一旦有無法解釋的胸悶、胸痛，或是突發的胸悶、胸痛，以及持續性的胸悶、胸痛，有這些情況的時候，最好是能夠提高警覺，趕快到急診室，因為病情的變化常常就是以瞬間從胸悶胸痛變成心跳停止，有時候就是一瞬間的事情。
如果早期前往醫院，在醫療人員及急診團隊的幫助之下，趕快的處理血管問題，其實大部分都會有很好的預後。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56983
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