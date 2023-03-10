「手指愛心」搓手護聽力　醫籲聽力篩檢納入成人健檢

我是廣告 請繼續往下閱讀
聽不見搓手指聲音？ 醫囑：失智風險倍增2023年「33世界聽力日」，世界衛生組織WHO發表關鍵訊息指出，耳朵與聽力問題是社區中最常見的問題之一，超過60%的聽力問題是可以在初期發現和解決的。
聽損與失智密切相關，吳哲民說明，65歲以上長者的聽損盛行率隨年齡增加而提高，輕度（25-40分貝）、中度（41-70分貝）、重度（70-90分貝）聽損者罹患失智風險會增加2倍、3倍、5倍。
延誤7年才就醫 隔年就失智然而，聽損因為不會產生立即性的身體不適，使得初期就醫率極低。吳哲民說明，根據統計，不少聽損長輩拖延7年才看醫生，但隔年就失智了。
因此醫師呼籲，年輕人要注意減少出入噪音娛樂場所，長者也要及早檢測，以免錯失黃金矯正時期，建議國健署將聽力篩檢納入65歲以上民眾每年一次的成人健康檢查項目中，及早檢測聽力並介入治療，有助降低未來失智的風險。
「阿西哥」陳博正矯正聽力「吵架沒輸過！」為讓聽力損失更容易被察覺，進而預防失智症風險，PSA華科基金會跟進WHO的聽力照護行動，推出「搓手聽篩法」，在兩耳旁比手指愛心搓一搓，即可檢測聽力。
金鐘金馬得主「阿西哥」陳博正喊話：「每年的3月3號定為33聽力日，兩個3就像耳朵一樣，我們說『守護聽力』也正好符合這個33，愛自己也愛別人，左邊3下、右邊3下，如果你沒聽到聲音的話，那就表示你聽力出問題了，拜託趕快去檢查，以免掉到跟我一樣的困境裡頭！」
陳博正小學時即遭密醫誤診而導致長期聽力損失，不僅無法接主持工作、收入減少，也聽不到別人跟他打招呼，被劇組誤會耍大牌，甚至開車時被按喇叭都聽不到，相當危險。後來他在女兒的建議下進行聽力檢測，佩戴助聽器至今將近15年，改善生活品質，人也變快樂，笑說：「吵架沒輸過！還可以練肖話！」
與聽損長輩友善溝通3個小技巧華科基金會聽力師黃詠耀表示，長者生活中不易發現聽力受損，不少個案其實是聽力受損，卻被誤為失智，建議可用搓手聽篩法，並與專業醫師或聽力師討論，選出最適合自己的助聽器。另外配戴助聽器後需觀察3個月，若長輩不習慣，照顧者可多陪伴關心，有助長輩聽見世界的聲音。
１友善溝通：放慢語速說話，比大聲說話更好。
２正常溝通：對話距離為一個手臂長，是最剛好的距離。
３靠近溝通：若長輩聽不清楚，可以靠近一點在耳邊慢慢說。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57042
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw