別不當一回事！肌肉隨年紀流失嚴重會致命　可怕下場一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
肌肉流失骨折臥床機率高 還可能提升死亡風險亞東紀念醫院家庭醫學科陳志道主任強調，肌肉不僅能維持生活自理能力，也能活化免疫細胞，是維持生活品質與免疫力的關鍵之一。隨著肌肉流失，民眾會先感受到握力、行走能力、體力下滑，倘若不積極改善，民眾可能陷入「運動量下降 → 肌肉流失加劇 →自理能力下降」的惡性循環，未來恐因平衡感變差而摔倒骨折，一旦開始臥床，照護的時間與經濟成本更是大幅提升。
此外，肌肉也是儲存生成免疫細胞原料與刺激其生成的重要組織，只要肌肉量減少10%，就會導致免疫力下降、病菌感染增加，若肌肉流失40%，更會導致死亡風險提升。
長新冠症狀也會使肌肉流失 恐讓肌少症提早報到在感染新冠肺炎後，除了腦霧、食慾差、容易喘以外，肌肉流失也是需要正視的長新冠症狀。陳志道主任解釋，感染新冠肺炎期間，免疫風暴席捲患者全身，引起強烈的發炎反應，導致生成肌肉的效率變差；免疫系統也為了生成更多免疫細胞與病毒抗衡，需要大量能量，可能導致肌肉中的蛋白質被分解。
在多重衝擊下，患者的肌肉健康恐在短期與長期間持續受影響，肌少症問題可能提前來到。陳志道主任也呼籲民眾，若到醫院看診，可至預防保健中心進行免費的肌少症檢測。
女性停經後要當心 肌肉流失速度加快亞東紀念醫院林子玉副院長也提醒，女性在停經後，因雌性激素分泌減少會影響蛋白質吸收與肌肉生成，降低身體肌肉組織的比例，加速肌肉流失。此外，在40歲至80歲期間，肌肉量會以平均每年減少8%的速度流失，再加上新冠肺炎短期與長期對肌肉的衝擊，因此不分性別與年齡，國人均需重視肌肉流失問題並積極改善，才能維持自身的健康與生活品質。
亞培結合數位科技及國際期刊研究調查結果，推出線上「肌肉狀態測試」，用一分鐘的時間初步了解自己的肌肉狀態，作為生活飲食及運動習慣之參考。亞培台灣營養品事業總經理黎亞諾表示，「我們關心台灣民眾健康近四十年，希望持續提供營養科學知識及產品，以補足潛在營養不足之缺口。我們很高興這次有機會與亞東醫院合作衛教活動，實現守護民眾健康之承諾。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57065
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw