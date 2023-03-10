生醫醫院引進情境感知待產室　產婦安心生產新福音

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選擇設備服務完善醫院 新手爸媽免擔心新竹台大生醫醫院婦產部林明緯醫師表示，台灣少子化問題嚴重，甚至登上生育率全球倒數第一，人口連年呈現負成長，因此第一胎的新手爸媽都會特別緊張，此時應該減少觀看網路文章，並將生理及心理的疑惑帶到診間與醫師討論，讓專業的醫師提供爸媽們最好的建議。
林明緯醫師補充，除了上述方式外，產檢時讓新手爸媽看到肚子裡面的小朋友、挑選醫療資源完善的醫院以及專業的醫護團隊，都能夠減緩新手爸媽待產的焦慮，進而讓寶寶能夠平安出生。
生醫醫院一條龍完整服務 引進情境感知待產室林明緯醫師說明，醫院透過一條龍的專業服務，從小兒加護病房、開刀房、24小時麻醉科主治醫師實行無痛分娩及24小時產科醫師接生，以此減緩孕婦的焦慮；另外也能使用情境感知待產室，透過在一個比較溫暖、舒適的環境待產，能讓孕婦在疼痛上的感受，甚至對剖腹產率都有改善。此外新手媽咪也會關心產後傷口照護，目前透過水凝膠或矽膠成分的敷料，可以避免疤痕的形成，讓媽咪們返家後，除了照顧寶寶，也能照顧好自己。
配合醫師定期產檢 安心迎接新生命降臨林明緯醫師提醒，孕婦們在接近臨盆時，對於孩子的出生及未來的生活難免會比較焦慮，建議此時可以多跟家人或專業護理人員溝通，並且配合醫師定期產檢，就能用期待的心情迎接新生命的到來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57097
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