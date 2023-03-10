外景工作「噴隱形眼鏡！」　林襄10秒手術告別近視

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軸智能輔助導航 定位效果更佳以往不少民眾不敢動近視雷射。不過隨著技術進步，精準微創技術大幅提升醫師在術中視軸、散光軸的定位精準度，單眼雷射時間約10秒內就可完成，成為未來趨勢。
知名眼科總裁林丕容表示：「近視雷射術前必須經過詳細且精密的評估檢查，其中患者散光軸的角度，坐位及躺位就會有些許差異，這些都非常考驗醫生的臨床經驗及定位技術，新型輔助導航，能即時顯示視軸和散光軸的位置，手術全程在精密的系統監控下完成，可有效及準確的解決患者近視及散光問題。」
應援舞蹈動作大 林襄噴隱形眼鏡林襄表示自己外景工作多，加上每天工作長達10小時，長時間配戴隱形眼鏡不僅容易不適，甚至一忙起來常忘記拔掉隱形眼鏡，倒頭就睡，甚至有時外景工作動作過大，「隱形眼鏡噴出來，很容易頭暈！」
進行手術後，林襄回家後乖乖睡一覺後，醒來覺得視線太清晰，驚呼：「我昨天是不是忘記拔隱形眼鏡！」現在看場上計分板更清楚，也能看到粉絲的應援版，相當開心。
術後仍需每半年做視力檢查知名眼科主任洪國磯本身近視雷射已經12年，他表示許多患者因長期且近距離使用3C商品，在術前評估檢查時就已有眼睛乾澀的問題，對於近視雷射恢復期暫時性的乾眼症狀有較多考量，但微創手術傷口僅約0.2公分，對神經叢的傷害相對小，能夠降低術後暫時性乾眼症狀發生機率。同時保留相對完整的角膜結構，術後隔天大多可恢復正常作息，對於忙碌現代人，可以更快速回到工作崗位。
近視雷射手術適合成年18歲以上、近視合併散光度數穩定長達半年以上、平常有戴隱形眼鏡、喜愛運動者等民眾。
洪國磯也呼籲，近視雷射主要施作在角膜上，手術後即使視力矯正恢復，但還是原本同一顆患有近視的眼球結構，若沒有好好愛護保養，對於高度近視患者，未來仍有可能面臨視網膜剝離、青光眼、白內障等問題，因此建議每半年定期做視力檢查，並維持良好用眼習慣，才能享受清晰視力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57100
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