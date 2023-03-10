13歲女童發燒、腹痛3天竟是急性心肌炎！　急裝「1物」救命

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急性心肌炎原因多 兒童以病毒感染為主新竹臺大分院小兒部主任傅俊閔說明，急性心肌炎是因為感染或其他原因導致的心肌發炎，以兒童來說主要以病毒感染為主，但並非每個病童都能確實找到病原。心臟功能會因發炎程度不同，而可能受到不同程度的影響，輕則心臟收縮力無明顯異常，重則收縮力明顯下降，而影響心臟輸出量甚至休克，若未及時治療，從無症狀到嚴重心因性休克，甚至心搏停止都有可能。
支持性治療降心臟負擔 引心律不整需置放節律器傅俊閔醫師指出，急性心肌炎治療一般為支持性療法，治療目標就是減輕病人心臟負擔，並維持足夠的心輸出量。若血壓或心輸出量不足，則可能要使用強心劑，若藥物治療之下仍有心輸出量不足的情況，可能要體外維生系統葉克膜(ECMO)的支持。
急性心肌炎可能會合併心律不整，或影響到心臟的傳導系統。一般心臟的傳導是從心房傳到心室讓心臟產生搏動，若心房心室的傳導路徑受到影響，就可能導致傳導阻滯；而完全房室傳導阻滯則為急性心肌炎少見的併發症，是指心房的電氣活動完全傳不到心室，臨床表現就是心跳變慢，此時可能需要使用經皮心臟節律器，或到心導管室置放暫時性節律器以維持足夠心跳。
新竹醫院、生醫醫院 造福大新竹急重症病童傅俊閔醫師表示，新竹臺大分院新竹醫院與生醫醫院竹北院區，皆有常駐的小兒心臟科醫師，可依緊急狀況處理兒童心臟急症，包含兒童心導管相關治療與介入性心導管手術，對於嚴重的急性心肌炎，也有心血管外科團隊緊急安裝ECMO支持心肺功能，期望能讓大新竹地區的急重症兒童得到即時且完善的醫療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57020
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