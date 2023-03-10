專訪／48kg！吳宗憲愛徒MIUSA曝維持身材方法　擔心等通告收入零意外揭斜槓事業

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提及演藝歷程的辛酸血淚史，MIUSA坦言，踏進這個行業之後，才覺得有點辛苦，「因為每天不一定有工作，在家等通告的時刻，一種忐忑的心油然而生！」她表示，沒有工作就是沒有收入，心情很複雜。不過，私底下有做微電商斜槓工作，販售美妝保養品，已經約一年的時間，自己很喜歡美妝保養相關知識。問到經營祕訣，MIUSA說：「把自己保養好，就是最好的秘訣！」她透露自己是面膜控，也分享保養知識：「臉部清潔工作很重要。」
對自己容貌頗有自信的MIUSA，身材管控則很嚴格。48公斤，162公分的她說，自己維持身材的祕訣在於「控制嘴巴！」。原則上一天不要超過1,000大卡，一天吃一到兩餐，晚餐盡量控制在傍晚六點吃完。至於若外食，或者感到飢餓時怎麼處理？MIUSA表示，可以買超商餐點，包裝上都有營養標示；若感覺到飢餓，也可以利用代餐果腹，像是奶昔、代餐奶茶等等，較不易發胖。
MIUSA期望未來多累積一些歌曲開演唱會，至於戲劇、綜藝等工作，只要有機會都願意嘗試。她也揭露私下與朋友相處的過程，「大家都很愛演，隨便就可以想到小劇本來演一段戲，還有一堆小劇場出現。」外表冷豔，私底下卻是朋友間的開心果，很反差，坦言：「冷豔是自己的保護色！」她回憶說道，曾向好朋友講一個祕密，結果大家都知道了，那種感覺像是被背叛，故塑造讓人不太敢靠近的感覺，用外表來篩選朋友。獅子座O型的她說：「我可以與大家玩在一起，但踩到地雷時會原地爆炸，更不喜歡同樣事情再次發生。」脾氣來的快去得也快，但在意的點其實很多（笑）。
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